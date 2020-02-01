İstanbul 14°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119140
ALTIN
305.082
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8990
EURO
6.6232

Psikolojik danışmanlık yapan Nazlı'nın korkunç ölümü

Antalya'da psikolojik danışman olarak çalışan Nazlı Ödevci yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kaldı. 26 yaşındaki genç kız kazada hayatını kaybetti.

01 Şubat 2020 Cumartesi 11:47
Psikolojik danışmanlık yapan Nazlı'nın korkunç ölümü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmanlık yapan 26 yaşındaki Nazlı Ödevci iş çıkışı bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Akdeniz Kavşağı'nda meydana gelen olayda işten çıkan Nazlı Ödevci yolun karşısına geçmek istedi. O sırada D.T. yönetimindeki hızla gelen 07 AFK 065 plakalı otomobil Nazlı Ödevci'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Nazlı'yı kueratrmak için çevrede bulunanlar sağlık ekiplerine haber verdiler.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız doktorların tüm müdahalelelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölüm haberi ailesi ve çevresinde büyük üzüntü yaratırken Nazlı Ödevci'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis is olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıAntalyaNazlı ödevci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK resmi üniformaları değişti; Yeni üniformalardaki bere detayı
TSK resmi üniformaları değişti; Yeni üniformalardaki bere detayı
Deprem vergileri nereye harcandı? İletişim Başkanlığı video ile anlattı!
Deprem vergileri nereye harcandı? İletişim Başkanlığı video ile anlattı!
Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelandan 2 kişi yaralı kurtuldu
Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelandan 2 kişi yaralı kurtuldu
Eskişehir'de korkunç kaza! İkiye bölünen otomobilde 1 kişi öldü
Eskişehir'de korkunç kaza! İkiye bölünen otomobilde 1 kişi öldü
Eşi tarafından otomobilden atılan kadın ölüm kalım savaşı veriyor
Eşi tarafından otomobilden atılan kadın ölüm kalım savaşı veriyor
TEM'de şarampole yuvarlanan minibüste 9 kişi yaralandı
TEM'de şarampole yuvarlanan minibüste 9 kişi yaralandı

Popüler Haberler

Kredi kartı ile internet vergi dairesi üzerinden sgk prim borcu ödeme
Kredi borcu teniden yapılandırma işlemleri nelerdir? Banka kredi borcu yapılandırma
İstanbul 2020 Garaj indirim günleri adres ve tarih bilgileri
Anne sütünü arttıran doğal yöntemler
Anne Sütünü artıran meyve, sebze, yeşillik ve yiecekler
E-Devlet e-haciz sorgulama nasıl yapılır?
2020 Bakliyat ve Hububat market fiyatları
Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar - Burcunuza göre yeni günde sizi neler bekliyor?
ING Bank EFT ve Havale işlem saatleri ve ücretleri
Zümrüdü Anka Zümrüt kimdir? Gerçek adı nedir? Ceren Yılmaz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
SGK destekli emekli kaplıca tedavisi şartları nelerdir?
Zümrüdü Anka Serhat kimdir? Gerçek adı nedir? Alp Navruz rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
Türkiye Noterler Birliği 1 2 Şubat Cumartesi Pazar nöbetçi noter listesi
Esnafa sıfır faizli KOSGEB destek başvuruları ne zaman? KOSGB'den esnafa faizsiz kredi
Muhtaç aileler için bedelsiz karşılıksız kömür yardımı 2020 şartları
GSS gelir testi formu nereden alınır, nasıl doldurulur?
2020 Evraksız gelir belgesiz kredi nasıl alınır? Evraksız kredi veren bankalar
Zümrüdü Anka Ülfet Kimdir? Gerçek adı nedir? Hatice Aslan hakkında bilgiler
Hekimoğlu Tanju kimdir? Gerçek adı nedir? Ertuğrul Postoğlu hakkında bilgiler
Instagram kullanıcı adı ile toplu fotoğraf indirme işlemleri
Zalim İstanbul dizisinde Nedim mahkemeye çıktı! Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.