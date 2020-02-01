Psikolojik danışmanlık yapan Nazlı'nın korkunç ölümü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmanlık yapan 26 yaşındaki Nazlı Ödevci iş çıkışı bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Akdeniz Kavşağı'nda meydana gelen olayda işten çıkan Nazlı Ödevci yolun karşısına geçmek istedi. O sırada D.T. yönetimindeki hızla gelen 07 AFK 065 plakalı otomobil Nazlı Ödevci'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Nazlı'yı kueratrmak için çevrede bulunanlar sağlık ekiplerine haber verdiler.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız doktorların tüm müdahalelelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölüm haberi ailesi ve çevresinde büyük üzüntü yaratırken Nazlı Ödevci'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis is olayla ilgili soruşturma başlattı.