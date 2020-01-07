PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten oldu!

Türkiye'nin önemli kurumlarından birisi olan ve Varlık Fonu şirketlerinden birisi olan PTT'nin yeni Genel Müdürü Hakan Gülten oldu. Gülten'in atama haberleri sonrasında kim olduğu merak konusu oldu.

Hakan Gülten, 1982 senesinde Uşak'ta dünyaya gelmiştir. Orta ve lise öğrenimini Denizli'de tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği Bölümünü kazandı ve mezun oldu. Mesleki çalışmalarına İBB Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'de başladı.

2018'den bu yana PTT AŞ'de İştirakler Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, PTT Kule AŞ Denetim Kurulu Üyesi ve PTT Para Lojistik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.