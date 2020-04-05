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PTT'den bir yenilik daha! Her vatandaşa haftalık 5 adet ücretsiz maske

PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış oldukları ortak karara göre şartları taşıyan her vatandaşa haftalık 5 adet maske PTT aracılığıyla verilecek. Vatandaş ev sipariş verebilecek

05 Nisan 2020 Pazar 19:59
PTT'den bir yenilik daha! Her vatandaşa haftalık 5 adet ücretsiz maske

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu yeni korona virüs tedbirleri kapsamında artık vatandaşlar pazara , markete maskesiz gidemeyecek.

Bu kapsamda ,Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, her vatandaşa haftalık 5 adet Cerrahi Maske ücretsiz dağıtılması kararı alındı. PTT, vatandaşlara ücretsiz maske verecek. Maskeler, evlere ücretsiz olarak ulaştırılacak.

EPTTAVM İLE ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

PTT'nin sitesinde ücretsiz maske almak için izlenmesi gereken yol şöyle anlatıldı:

"Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapmak gerekmekte.Giriş yaptıktan sonra talep formundaki bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurup sipariş ver butonuna tıklamanız yeterli

Vatandaşların her hafta 1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

KİMLER FAYDALANABİLİR ?

Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir."

EpttAVM SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

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Son Güncelleme: 05.04.2020 20:41
Anahtar Kelimeler:
ÜCRETSİZ MASKEEPTT
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