İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
88964
ALTIN
341.114
DOLAR
6.6745
STERLİN
8.3187
EURO
7.2951

PTT önünde 1000 TL yardım için bekleyenler koronavirüse meydan okudular

Esenyurt'ta bulunan PTT şubesi önünde devletin ödediği 1000 TL yardım için sıra bekleyen vatandaşlar 'sosyal mesafe' kuralını hiçe sayarak neredeyse koronavirüsüne meydan okudular. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı.

02 Nisan 2020 Perşembe 13:31
PTT önünde 1000 TL yardım için bekleyenler koronavirüse meydan okudular

İstanbul Esenyurt'ta hükümetin ihtiyaç sahibi vatandaşlara çıkarmış olduğu ödenek olan 1000 TL yardım için PTT şubesi önü aşırı yoğunluk oluşturdu. Ödemelerin ikinci gününde vatandaşlar, "sosyal mesafe" kuralını hiçe sayarak şube önünü doldurdular.

PTT şubesi önünde 1000 TL yardım için bekleyenler koronavirüsüne meydan okudular

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapılan ödemelerini almak için için sabahın erken saatlerinde PTT şubesi önüne gelen vatandaşların oluşturduğu kalabalığı ise polis ve zabıta ekipleri sık sık uyararak sosyal mesafenin korumaları istendi. Ekiplerin çalışmalarıyla birlikte vatandaşların kurala uygun şekilde sıraya geçmeleri sağlandı.

PTT önünde 1000 TL yardım için bekleyenler koronavirüsüne meydan okudular

Diğer taraftan, Ödemeler 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapılan ödemelerinin 5 Nisan tarihine kadar süreceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulPttEsenyurtKoronavirüsüYardımSosyal Mesafe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fabrika işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı 600 kişi işi bıraktı!
Fabrika işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı 600 kişi işi bıraktı!
Cerrahpaşa tıp fakültesine korona virüs darbesi! Prof. Dr. Feriha Öz korona sebebiyle hayatını kaybetti
Cerrahpaşa tıp fakültesine korona virüs darbesi! Prof. Dr. Feriha Öz korona sebebiyle hayatını kaybetti
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Şiddetli fırtınaya dikkat!
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Şiddetli fırtınaya dikkat!
Ordu’nun Kabataş ilçesinde bir mahalle için karantina kararı
Ordu’nun Kabataş ilçesinde bir mahalle için karantina kararı
TSK'dan terör örgütüne ağır darbe! 14 PKK/YPG öldürüldü
TSK'dan terör örgütüne ağır darbe! 14 PKK/YPG öldürüldü
THY'de dış uçuşlarda ki korona rötarı 1 Mayıs'a kadar uzatıldı
THY'de dış uçuşlarda ki korona rötarı 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

Popüler Haberler

Dudullu Postası konusu ve oyuncu kadrosu
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbankası 6 ay ödemesiz krediye nasıl başvururum? 10 bin TL kredi şartları nelerdir, kimlere Verilir?
Günlük burç yorumları 3 Nisan 2020 Cuma - Burç yorumunuz bugün sizi nasıl etkileyecek?
Maaş bordrosuz kefil istemeden kredi sunan bankalardan uygun faizlerde kredi acil nakit ihtiyacınızda kredi
3'te 3 Tarih yeni bölüm neden yok,ne zaman yayınlanacak? Neden yayınlanmadı?
Cumhurbaşkanı maaşları ne kadar? 2020 Cumhurbaşkanı maaşları ve çalışma şartları
İnfaz paketi kapsamında hangi suçlar af kapsamına girmiyor?
Genital siğil nedir, neden çıkar? Genital siğilden korunma yolları nelerdir?
2020 Bankalar en fazla ne kadar kredi verir? Kredi notuna göre bankadan çekilebilecek kredi miktarı
2020 SRC belgesi ücreti ve işlemleri nelerdir? SRC belgesi nereden nasıl alınır?
Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihte, ne zaman? Diyanet 2020 dini günler ve bayramlar takvimi
Tüvtürk 65 yaş üstü sürücülerin araçları için muayeneler ertelendi
Bankaya gitmeden yeni kredi kartı başvurusu yöntemleri
Emekliye intibak düzenlemesi ne durumda? Emekli intibak zammı ne zaman gelecek?
Corona virüsünde sevindiren gelişme aşısı bulundu iddiası!
İşler Güçler tekrarları bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Star Tv İşler Güçler yayın gün ve saati
Nasuh Tövbesi nedir, ne anlama gelir?
10.000 dolar 32 gün vadeli faiz getirisi ne kadardır?
Pera Müzesi giriş ücreti ne kadardır? 2020 Pera müzesi çalışma saatleri ve giriş ücretleri
Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yok mu? 3 Nisan Kanal D Arka Sokaklar ne zaman yayınlanacak?
Günlük burç yorumları 2 Nisan 2020 Perşembe - Yıldız falınız ve astrolojik günlük falınıza göre yeni günde neler yaşayacaksınız?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.