PTT önünde 1000 TL yardım için bekleyenler koronavirüse meydan okudular

İstanbul Esenyurt'ta hükümetin ihtiyaç sahibi vatandaşlara çıkarmış olduğu ödenek olan 1000 TL yardım için PTT şubesi önü aşırı yoğunluk oluşturdu. Ödemelerin ikinci gününde vatandaşlar, "sosyal mesafe" kuralını hiçe sayarak şube önünü doldurdular.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapılan ödemelerini almak için için sabahın erken saatlerinde PTT şubesi önüne gelen vatandaşların oluşturduğu kalabalığı ise polis ve zabıta ekipleri sık sık uyararak sosyal mesafenin korumaları istendi. Ekiplerin çalışmalarıyla birlikte vatandaşların kurala uygun şekilde sıraya geçmeleri sağlandı.

Diğer taraftan, Ödemeler 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapılan ödemelerinin 5 Nisan tarihine kadar süreceği bildirildi.