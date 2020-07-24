QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca vatandaş gelir düzeyinin bozulmasını müteakip yasal takiplerle karşı karşıya kalmaya başladılar. Bu noktada borç kapatma kredisi veya borç transfer kredileri QNB Finansbank tarafından verilecektir.

Diğer bankalardaki mevcut borcunu QNB Finansbank tarafından verilen krediyle kapatma olanağına sahip müşteriler borçlarını erteleyip kredi puanının düşmesi ve yasal takip sürecinin başlatılmasını engellemektedir.

QNB Finansbank borç kapatma kredisi faiz oranı

Koronavirüs nedeniyle pek çok kişinin sosyal yaşantısı ve iş hayatı örselendi. Ücretsiz izin, işten çıkarma süreçleri, iflaslar nedeniyle bu süreçte kişiler kendi kredi borçlarını ödemekte güçlük çekmeye başladılar. QNB Finansbank olumsuz tabloyu yumuşatabilmek için borç kapatma kredisini gündeme getirmiştir. Bu süreçte 20 bin TL borç transferi yapan bir müşteriye 60 ay vade, aylık 438 TL taksit ve yüzde 0.79 faiz olanağı tanınmıştır.

Borç transfer kredisi şartları nelerdir?

Borç kapatma kredisi ancak QNB Finansbank’ın müşterilerine verdiği limit dahilinde kullanılabilmektedir. Finansbank bünyesinden kredi alan bir müşteri bankaya verdiği otomatik ödeme talimatı çerçevesinde diğer bankalardaki kredi kartı ve kredi borçlarını ödeyebilme fırsatına sahip oluyor.

Hangi borçlar transfer edilebilecek?

Borç transfer kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Yapılan açıklamalarda kredi kartı borcunun bir bölümü transfer edilebilmekteyken, ihtiyaç kredilerinin tamamı vade farkı olmadan transfer edilebilmektedir. Öte yandan banka tarafından sağlanan ek hesaplar, konut kredileri ya da QNB Finansbank’a ait borçlar kapsama alanına girmemektedir.

Borç transferi yapacak bireyler başvurularını;

QNB Finansbank şubeleri,

SMS ile başvuru,

Online başvuru aracılığıyla yapabilmektedir.

SMS ve online başvuru sürecinde ön başvuru yapılmış sayılacaktır. Ön başvurusuna onay çıkan kişiler banka değerlendirmesini müteakip olumlu ya da olumsuz sonuç alırlar. Ön başvurunuzun onaylanmasıyla birlikte şubeye gidip kimlik belgenizle kredi alabilirsiniz.