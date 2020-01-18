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Rahşan Ecevit'in son arzusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan onaylayacak

Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 97 yaşında hayata gözlerini yuman Rahşan Ecevit'in son arzusu ise öldükten sonra Bülent Ecevit'in yanına defnedilmekti. Devlet mezarlığında olan Bülent Ecevit'in yanı için kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylaması gerekiyor.

18 Ocak 2020 Cumartesi 11:27
Rahşan Ecevit'in son arzusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan onaylayacak

Bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit çoklu organ yetmezliği sebebiyle dün akşam saat 21.00 sıralarında hayatını kaybetti. Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu ve siyaset tarihinin önemli insanlarından biri olan Rahşan Ecevit'in ölüm haberi tüm ülkede büyük üzüntü yarattı.

97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in ölüm haberinden sonra ise son isteği olduğu ortaya çıktı. Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal Rahşan Ecevit'in son isteğine ilişkin bir açıklama yaparak Rahşan ecevit'in Bülent Ecevit ile aynı kabirde yatmak olduğunu söyledi.

Önder Aksakal, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "Rahşan Ecevit'in En büyük arzusu Bülent Ecevit ile aynı kabirde yatabilmekti. Bülent Ecevit ile ayrılmaz bir sevgisi vardı. Buradan karar alacak olan Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz. Onlar da bunu uygun görürse Bülent Ecevit ile aynı yerde gömülmesi talebimiz var." diye konuşmasının ardından Ecevit çiftinin sevgi timsalı olduğunu ve siyasete ele ele sevgi diyerek girdiklerini Türkiye'ye ve Türk siyasetine sevgiyi aşılayan iki insan olduklarını belirtti.

Aksakal konuşmasında Bülent Ecevit'in vefatında kendisine özel bir mezar yeri tahsis edildiğini fakat cenazesinin Devlet mezarlığına defnedildiğini söyleyerek Rahşan Ecevit'in Bülent Ecevit ile aynı kabirde yatmak istemesinin son isteği olduğunu ve bunu da gerçekleştirebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının olması gerektiğini kaydederek, "Biz de bu noktada Sayın Cumhurbaşkanına talebimizi ilettik. Rahşan Ecevit ile Bülent Ecevit'in aynı yerde yatmaları için gerekli yasal prosedürlerin işletilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 18.01.2020 11:27
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