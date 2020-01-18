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Rahşan Ecevit'in vasiyeti gerçekleşti; Eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek

Dün akşam hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in vasiyeti gerçekleştirilerek eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek. Devlet mezarlığında gerçekleştirilecek olan cenaze töreninin yarın yapılması bekleniyor.

18 Ocak 2020 Cumartesi 13:52
Rahşan Ecevit'in vasiyeti gerçekleşti; Eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek

Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, dün akşam tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde  çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu ve siyaset tarihinin önemli insanlarından biri olan Rahşan Ecevit, ölmeden önce casiyet olarak eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilmek istediğini bildirmişti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın yaptığı açıklama sonrasında devlet mezarlığında olan Bülent Ecevit'in yanına defnedilme işlemi Cumhurbaşkanı Recep Tayiip Erdoğan'a iletildi. İletilen talebin kabul edilmesinin ardından Rahşan Ecevit'in de isteği gerçekleşmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telofon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini bildirdi.

Türkiye siyaset tarihinin en önemli insanlarından biri olarak kabul edilen Rahşan Ecevit için yarın öğlen Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek ve onun ardından eşi Bülent Ecevit'in yanına devlet mezarlığına defnedilecek.

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Cumhurbaşkanı ErdoğanRahşan EcevitBülent EcevitDevlet Mezarlığı
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