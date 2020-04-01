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Rakamlarla açıklandı! Türkiye'de kornavirüsü salgınının illere göre dağılımı

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de kornavirüs salgınının illere göre dağılımını açıklayan bir tablo paylaştı. hangi ilde ne kadar vaka olduğunu gösteren tabloda 3 büyük şehirdeki rakamlar da detaylı olarak anlatıldı. Peki, koronavirüs salgını hangi illerde var? Hangi illerde daha fazla vaka görülüyor? İşte il il koronavirüs vaka ve kayıp sayısı..

01 Nisan 2020 Çarşamba 23:10
Rakamlarla açıklandı! Türkiye'de kornavirüsü salgınının illere göre dağılımı

Türkiye'de yeni tip koronavirüsü vakalarının en çok hagi illerde görüldüğüne dair bir çok kişi merak içindeydi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, süreci tüm şeffaflığı ile kamuoyuna açıklayacağını daha önceki basın toplantılarında söylemişti. Bugün Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Bakan Koca, koronavirüsü vakalarının hagi illelrde olduğunu gösteren bir tablo paylaştı.

Türkiye'de kornavirüsü salgının illere göre dağılımı

Sağlık Bakanı Koca, basın toppantısında son 24 saat içinde koronavirüsü nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 277'ye yükseldiğini belirtti. Bakan Koca ayrıca "virüs 81 ilde görüldü, 39 ilde can kaybı var" diyerek koronavirüs salgınının Türkiye'de en çok görülün illeri açıkladı. İşte Türkiye'de koronavirüsün illere göre dağılımı..

Türkiye'de kornavirüsü salgının illere göre dağılımı

Açıklanan tabloya göre en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini kaydeden Bakan Koca, yaklaşık yüzde 60 oran olarak il sırayı İstanbul'un aldığı ve kentteki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu söyledi. İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka olduğunu belirten Bakan Koca, "Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60'lara yakın. Onu İzmir izliyor 853 vaka, 712 vaka ile Ankara izliyor.Toplam 39 ilimizde can kaybı var." diye konuştu.

Türkiye'de kornavirüsü salgının illere göre dağılımı

Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 80'i 60 yaş üstü olduğunu da sözlerine ekleyen Sağlık Bakanı Fahretti Koca, yoğun bakımda olanların yüzde 75'i 60 yaşın üzerinde olduğunu bildirdi.

Türkiye'de kornavirüsü salgının illere göre dağılımı

Son Güncelleme: 01.04.2020 23:10
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