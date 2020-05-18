Ramazam Bayramında dört günlük tatil, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün video konferans yöntemiyle kabine üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantıda ana gündem maddesinin koronavirüsle mücadele olacağı belirtilirken kritik toplantıda önemli kararların alınması bekleniyor. herkesin merakla beklediği Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtının bu toplantıda netleşmesi beklenirken toplantıda ayrıca seyahat yasağının bayramdan sonra kaldırılması ile ilgili olan gündem de masaya yatıralacağı söyleniyor.

Kabine toplantısında ayrıca; 11 Mayıs’ta açılan AVM’ler, berberler ve kuaförlerde bir haftalık dönemde kurallara uygun hareket edilip edilmediği konusu ve sahadan gelen sonuçlar da değerlendirilecek.

Bugün gerçekleştirilecek kritik kabine toplantısında Ramazan Bayramı için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gündemde olacağı öğrenilirken 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinin de netleştiği belirtildi. Ayrıca; 14 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlamasının da kaldırılması için bir tarihin masada olduğu ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bu tarihin de açıklanabileceği yine gelen bilgiler arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı bir açıklamada sokağa çıkma yasağı uygulamalarına bayram sonuna kadar devam edileceğini belirtmişti. Erdoğan’ın bu açıklamaları göz önüne alındığında, Arefe günü(Cumartesi) ve Ramazan Bayramı’nın 1. günü(Pazar) sokağa çıkma yasağı olacağı düşünülüyor. Sokağa çıkma yasağının yapılması halinde ise bu uygulamanın dört gün sürmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısından sonra toplantıda alınan kararları yine Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 11:31