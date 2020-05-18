Ramazan Bayramında 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Hangi günler yasak kapsamına alındı?

Koronavirüsü ile mücadele kapsamında virüsü etkisini azaltmaya başlamasından sonra normalleşme adımları ile ilgili de yeni açıklamalar yapılıyor. Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitiş tarihi ve bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtını merak eden vatandaşların gözü bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan kabine toplantısına çevrilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik kabine toplantısı gerçekleştirildi ve bu toplantıda alınan kararlar, yine Erdoğan tarafından millete sesleniş konuşmasında açıklandı. Alınan kararlar dan en çpk merak edileni isenda uygulanması düşünülen sokağa çıkma yasağı var mı? sorusununun yanıtıydı.

Millete sesleniş konuşmasında kabine üyeleriyle söz konusu kararla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramının başladığı ve bitiş tarihi olan 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, arife gününden Ramazan Bayramı’nın son gününe kadar, yani 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlamasının 81 ilin tamamında uygulanacağını söylerken 24 Mayıs Pazar saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkabileceğini belirtti.

Erdoğan ayrıca; bu hafta çarşamba ve cuma günleri 20 yaş altı gençlerle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan esnetmelerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.