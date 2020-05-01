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Ramazan Bayramında 9 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor?

Koronavirüs salgınından dolayı uygulanan sokağa çıkma yasakları Ramazan ayında da devam ediyor. Salgından dolayı Ramazan’da 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Peki 9 günlük sokağa çıkma yasağı mı gelecek? İşte detaylar…

01 Mayıs 2020 Cuma 18:58
Ramazan Bayramında 9 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor?

Koronavirüs salgınından dolayı sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlamıştı. Ramazan ayında da 9 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanması gündeme geldi. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı 23 Mayıs’ta başlıyor. 19 Mayıs da resmi tatil olunca tüm tatil günleri birleştirilerek 9 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanması gündeme getirildi.

Konuyu gündeme getiren Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yazmış olduğu köşe yazısında Ramazan Bayramı’nın 23 Mayısa denk gelmesi ve 19 Mayısın da resmi tatil olmasından dolayı Ramazan’da 9 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanabileceğini dile getirdi.

Yazısında koronavirüs salgınından sonra normalleşme sürecinin Mayıs ayında başlayacağını belirten Selvi, 9 günlük olası sokağa çıkma yasağı kararlarının 18 Mayıs tarihinde açıklanacağını söyledi. Yazısına devam eden Selvi, ‘’24 Mayıs tarihi Pazar gününe denk gelmektedir. Cumartesi de Ramazan arifesi olacak. Pazar günü normalde tatil olduğundan sokağa çıkma yasağı kapsamına alınmış olacak’’ dedi.

Selvi, ‘’Bu süreçte bilinmesi gereken iki tarih öne çıkıyor. Ramazan Bayramı’nın ilk günü sokağa çıkma yasağı kapsamına alınacak. Peki ikinci ve üçüncü günü alınacak mı? Belki de Ramazan Bayramı ile beraber, 23 Mayıs Cumartesi günü başlamak suretiyle 1 Haziran Pazartesi gününe kadar 9 günlük uzun bir sokağa çıkma yasağı uygulanabilir’’ ifadelerini kullandı.

Yazısına devam eden Selvi, ‘’Normalleşme sürecine kontrollü bir şekilde girmek için gereken hazırlıklar şimdiden planlanıyor. Ramazan Bayramı’nda şehirlerarası yolculuklar iptal edilecek. Bayramda yapılacak olan sokağa çıkma yasağının kaç gün olduğu henüz belirlenmedi. 18 Mayısta Bakanlar Kurulu toplantısı yapılacak. Bu toplantıda sürecin nasıl ilerleyeceği netlik kazanacak. Ancak piyasalar ve esnafımız gönlünü rahat tutsun. İlk aldığım bilgilere göre böyle bir yasak uygulanmayacak. Hatta süreç iyi ilerlerse 4 günlük bir yasak bile uygulanmayacak’’ şeklinde konuştu.

 

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Son Güncelleme: 01.05.2020 18:58
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