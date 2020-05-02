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Ramazan bayramında berber, kuaför ve güzellik salonları açık olacak mı? Berberler ve kuaförler ne zaman hizmete açılacak?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hijyenin en üst düzeyde olması gereken kuaförler, berberler ve güzellik merkezleri de kapatılmıştı. 2 aya yakın bir süredir kapalı olan bu işyerlerinin ne zaman açılacağı Ramazan Bayramı'nın da yaklaşması ile birlikte daha çok merak edilmeye başlandı. Birçok vatandaş, Ramazan Bayramı'nda berber, kuaför ve güzellik salonları açık olacak mı ve berberler ve kuaförler ne zaman hizmete açılacak sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 02:56
Ramazan bayramında berber, kuaför ve güzellik salonları açık olacak mı? Berberler ve kuaförler ne zaman hizmete açılacak?

Koronavirüsün ülkemizde de tespit edilmesinin ardından geniş kapsamlı önlemler alınmıştı. Bu önlemler çerçevesinde birçok işyeri ile birlikte, kuaförler, berberler ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerine de ara verilmişti. Bu uygulama oldukça yerinde ve hijyen açısından doğru bir karar olarak görülmüştü. Fakat bu işyerlerinin 2 aya yakın bir süredir kapalı olması ve ne zaman açılacağına dair bir açıklamanın gelmemesi vatandaşları huzursuz etmeye başladı. Uzun bir süredir berbere gitmeyen erkekler saç sakal konusunda endişelenirken kadınlarda kaş, bıyık ve ağda gibi ihtiyaçlarının ne zaman giderebileceklerini merak ediyor. 

Bu süreç içerisinde birçok vatandaş kendi saçını kesmeye, kendi kaşını almaya başladı. Bu süreçte konu ile alakalı birçok sosyal medya gündemi oluştu ve insanlar ev şartlarında kuaför ihtiyaçlarını gidermiş olduğu video ve fotoğrafları paylaşmaya başladı. Bu uygulama sayesinde milyonlarca vatandaş kuaför ve berberlere gidip başka insanların kullanmış olduğu araç gereçleri kullanmayarak hijyen konusunda daha iyi izole oldu.

Bu süreç içerisinde birçok vatandaş evine kuaför çağırarak veya evini berbere çevirerek bu yasağı delmeye çalışsa da çoğu başarılı olamadı. Konunun hassasiyetinin farkında olan birçok vatandaş ise yasağı delen işyeri sahiplerini Emniyet Güvenlik Merkezlerine şikayette bulunarak bu yasağın delinmesinin önüne geçti.

Bunun yanı sıra evde yapmış olduğumuz işlemlerde de kullanılan aletlerin kişiye özel olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bir başkasının kullanmış olduğu tıraş makinesi, tarak veya makas doğrudan koronavirüs taşıyıcısı olabilir. Bu sebeple kullanılan tüm eşyaların kişiye özel ayrılmasında fayda vardır.  

Bayramda Kuaförler, Berberler ve Güzellik Salonları Açılacak mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan birçok işyerinin ne zaman faaliyete geçeceği hakkında sorulan sorular için gözler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken’e çevrilmişti. Palandöken yapmış olduğu açıklamada kuaförler, güzellik merkezleri ve berberlere de yer verdi. Bu işyerleri için hijyenin en üst düzeyde olması gerektiğini bu yüzden bu işyerleri için daha hassas davrandıklarını belirten Palandöken, kademeli bir şekilde işyerlerinin açılmasına izin verileceğini açıkladı. Kuaförler, güzellik merkezler ve berberler için günde 12 müşteri alınacağını bu müşterilere saat başı 2 kişi olacak şekilde işlem yapılacağını açıkladı. Konuşmanın gidişatından anlaşıldığı kadarıyla bu işyerlerinin Mayıs ayının sonuna kadar açılması bekleniyor. 

Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonlarının Açılışına Bilim Kurulu Karar Verecek! 

Alınmış olan tedbirlerin sonlandırılması, uzatılması ve ek tedbirler alınması kararlarının tamamı Bilim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bilim Kurulu bu kararları alırken vakaların gidişatına ve artış hızına dikkat ederek alıyor. Bu noktada kuaförlerin, berberlerin ve güzellik merkezlerinin açılması da yine bizlerin kurallara uyması ve Bilim Kurulunun bu doğrultuda vereceği karara bağlıdır. Vatandaşlar rehavete kapılmayıp kurallara uyduğu müddetçe ülkemizin normal hayata dönmesi de o kadar hızlı gerçekleşir.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 02:56
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