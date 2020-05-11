Ramazan Bayramında camiler ibadete açılacak mı? Camiler ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında koronavirüsü salgınıyla mücadelede bir takım normalleşme adımları atılacağı belirtilmiş ve bugün AVM'lerde dahil olmak üzere berbe, kuaför ve güzellik salonları gibi işletmelerin açılmasına karar verilmişti. Otel ve restoranlarında 27 Mayıs tarihinde açılacağı söylentileri sonrasında vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de camilerin ibadete tekrar açılıp açılmayacağı oldu.
Yakın bir süre sonra adliyelerin de açılmasının planlandığı normalleşme çalışmalarında, hükümetin camiler için açıkladığı bir tarih bulunmuyor. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre ise, Haziran ayının ortalarına doğru camilerin tekrar açılması bekleniyor.