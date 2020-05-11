Ramazan Bayramında camiler ibadete açılacak mı? Camiler ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında koronavirüsü salgınıyla mücadelede bir takım normalleşme adımları atılacağı belirtilmiş ve bugün AVM'lerde dahil olmak üzere berbe, kuaför ve güzellik salonları gibi işletmelerin açılmasına karar verilmişti. Otel ve restoranlarında 27 Mayıs tarihinde açılacağı söylentileri sonrasında vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de camilerin ibadete tekrar açılıp açılmayacağı oldu.

Virüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan camilerin tekrar açılacağı veyanda açık olup olmayacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal mesafe kuralının uygulanmasının oldukça zor oalcağı camilerin bayramda açık olması beklenilmezken hafta sonuna gelen arife günü ve bayramın birinci günü sebebiyle birçok ilde sokağa çıkma yasağı olacağı da tahmin ediliyor.

Yakın bir süre sonra adliyelerin de açılmasının planlandığı normalleşme çalışmalarında, hükümetin camiler için açıkladığı bir tarih bulunmuyor. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre ise, Haziran ayının ortalarına doğru camilerin tekrar açılması bekleniyor.