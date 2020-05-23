Ramazan Bayramını mesajla kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ramazan bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, mesajında Devleti ve Milletiyle Türkiye'nin bu sınavı çok iyi verdiğini vurguladı ve salgını nedeniyle bu bayramın evlerde geçirilmesi gerektiğini hatırlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ramazan Bayramını mesajla kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı!
    Abone Ol:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan baytramı nedeniyle bir mesaj yayınladı ve tüm Türk halıkın bayramını tebrik ederek, “Salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada, Türkiye’nin gücünü, zenginliğini, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız” diye konuştu. Erdoğan mesh-jında, koronavirüs salgınında çok iyi bir mücadele sergilediklerini ve Türkiye'nin bu sınavı çok iyi verdiğini hatırlatarak, tedbirlere bir süre daha devam edilmesi gerektiğini vurguladı ve bu bayramın evlerde geçirilmesi gerektiğini hatırlatarak vatandaşları terkrar uyardı.

Türkiye ekonomisinden sosyal hayata birçok alanda, salgınla mücadele kapsamında uygulamaya konulan tedbirlerden ciddi şekilde etkilendiğini belirten Erdoğan, "Mart ve nisan aylarımız sıkıntılı geçerken mayıs ayında yavaş yavaş, diğer ülkelerle birlikte normalleşme adımlarını atmaya başladık. Hep birlikte dikkatli davranır, kurallara uyar, maske-mesafe-temizlik hassasiyetine riayet edersek Allah'ın izniyle, bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağımız muhakkaktır." ifadelerine yer verdi.

Pandemş süreci içerisinde olduğumuz günlerde diğer ülkelerin çoğunun içe kapanıp ellerindeki sınırlı imkanlara sıkı sıkıya sarıldıklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, pek çok dost ve kardeş halka da yardımda bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel dayanışmada sözlerin söylenilerek fiile dökmeyen dünyada millet olarak herkese insanlığımızı gösterdiğimizi kaydetti.

Koronavirüs salgınıda ilk vakanın görüldüğü günden bu güne kadar olan süreç içerisinde özverili bir şekilde görev yapan, sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör personeline, millet adına şükranlarını sunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının devamnında şunları kaydetti:

"Alınan tedbirler sebebiyle hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması, zorluğa, yokluğa, yoksulluğa düşmemesi için devletimizin tüm kaynaklarını harekete geçirdik. Sosyal Koruma Kalkanı programlarıyla, hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem de istihdamdaki kayıptan dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımıza destek sağladık. Bu kapsamda, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 12 milyar lirayı bulan karşılıksız kaynak aktardık. Vergi, prim, taksit ertelemeleri ve finans kolaylıkları gibi desteklerle, salgın sürecinde devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine sunduk. Milletimize, her zaman olduğu gibi, bu sıkıntılı günlerde de en güzel şekilde hizmet etmenin, hizmet götürmenin çabası içinde olduk. İnşallah salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada, Türkiye'nin gücünü, zenginliğini, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız.

Geleceğe ümit ve güvenle baktığımız bu güzel bayram gününde, yanında olamadığınız sevdiklerinize iletişim araçlarıyla da olsa ulaşacağınıza ve bu mutluluğu paylaşacağınıza inanıyorum. Rabb'imden hepimizi bir sonraki ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. Bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla." 

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 12:57

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Yüz kızartıcı suçlar bekçi olmaya engel midir? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?
36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Pandemi Yardımı son başvuru tarihi ne zaman, son başvuru tarihi belli oldu mu? 1000 TL sosyal yardım parası son başvuru tarihi
Cuma namazları ne zaman camilerde kılınmaya başlayacak? Camiler ibadete açılıyor!
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Tv dizileri için yeni bölüm tarihleri
Devletten kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvurusu e devletten nasıl yapılır? Kira yardımı alabilmek için gerekli evraklar
SGK ilaç geçmişi sorgulama nasıl yapılır? SGK 4A/4B/4C ilaç kullanım süresi sorgulama
Kamu bankaları tarafından sunulan ihtiyaç kredisi başvuruları ne zaman sonuçlanacak? 10 Bin TL kredi sonuç bilgileri
Çarkıfelek Bayram Özel Bölümü Konukları Kim Olacak? Onur Büyüktopçu ve Emel Özkızıltaş'ın İlk Konukları Belli Oldu!
Rapor parası nasıl alınır? Rapor parası başvuruları nasıl, nereden yapılır? Rapor parası almak için şartlar
Hangi yicecekler buzdolabında saklanmaz? Buzdolabında saklanmaması gereken yicecekler ve sebebi
Devletten Emekli Olamayana 2 bin 100 TL Ödeme! TC kimlik ile Hemen Başvuru Yapın
Rüyada ağaç görmek neye işaret eder? İşte rüyada ağaç görmenin anlamları ve yorumları
Doğalgaz faturası hesaplama nasıl yapılır? Ortalama doğalgaz faturası hesaplaması
Tatil izin belgesi nedir? Tatil izin belgesi nereden, nasıl alınır?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?