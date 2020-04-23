İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98171
ALTIN
387.795
DOLAR
6.9630
STERLİN
8.5878
EURO
7.5295

Ramazan vesilesiyle, Çamlıca camisinin minarelerinden teravih için ilk ezan verildi

Ramazan'ın bu gece başlaması ve ilk sahura bu gece kalkılması nedeniyle ilk teravih namazının ezanı Çamlıca Cami'sinin minarelerinden duyuldu.

23 Nisan 2020 Perşembe 23:14
Ramazan vesilesiyle, Çamlıca camisinin minarelerinden teravih için ilk ezan verildi

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi kapsamında cemaatin camilerde toplu ibadetleri geçici olarak engellenirken Ramazan'ın ilk teravih namazı da kılınamadı. Çamlıca Cami'si minarelerinden ilk teravih namazı için ezan çağrısı yapılırken caminin minareleri arasına “Hoş geldin ya şehr-i Ramazan" ve “Oruç arındırır" mahyaları yazıldı. 

Çamlıca camisinin minarelerinden teravih için ilk ezan verildi

Çamlıca Cami'sinden ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için mahyalarına Türk Bayrağı yansıtıldı ve havadan drone ile oluşan görsel şölen görüntülendi.

Anahtar Kelimeler:
Teravih NamazıEzançamlıca CamisiRamazan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye, 23 Nisan coşkusunu balkonlarından İstiklal Marşı okuyarak yaşadı
Türkiye, 23 Nisan coşkusunu balkonlarından İstiklal Marşı okuyarak yaşadı
Bakan Fahrettin Koca:"Bugün, dünden daha iyi durumdayız"
Bakan Fahrettin Koca:"Bugün, dünden daha iyi durumdayız"
İstanbul'un o ilçelerine 1 ay giriş çıkış yok!
İstanbul'un o ilçelerine 1 ay giriş çıkış yok!
İşyerini yanarken gören çalışan gözyaşlarını tutamadı
İşyerini yanarken gören çalışan gözyaşlarını tutamadı
Şarampole devrilen traktörde baba-kız birlikte can verdi
Şarampole devrilen traktörde baba-kız birlikte can verdi
Sağlık Bakanı Koca'nın, 'Minik Bilim Kurulu' üyeleriyle toplantı paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'nın, 'Minik Bilim Kurulu' üyeleriyle toplantı paylaşımı

Popüler Haberler

Corona virüsü yüzünden duran yurtdışı ve yurtiçi uçak seferleri ne zaman başlayacak?
SGK, SSK ve Bağkur’lu ya da 4/C kapsamındaki memur engelli çalışanlar erken emeklilik müjdesi geldi
La Casa De Papel yeni sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa de Papel 5. sezon için tarih belli oldu mu?
Sahurda ne yenirse gün boyu tok tutar?
Günlük Burç Yorumları 12 Mayıs 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Beni Bırakma yeni sezonda devam edecek mi? Beni Bırakma 4. sezonda yayınlanacak mı?
Netflix Mayıs 2020'de yayınlanacak dizi, film ve belgeseller belli oldu!
Ev hanımları emeklilik ve sigorta başvuruları nereden yapılacak?
Restoranlar, cafeler, işyerleri ne zaman açılacak? Seyahat yasakları ne zaman kalkacak?
Kamu bankaları 0,49 faizle 6 ay geri ödemesiz 10 bin liraya kadar nakit destek
Sağlık Bakanı Koca'ya sevgi seli büyüyor! Instagram takipçi sayısı rekora gidiyor
e-Devlet muhtaçlar için yapılan yardımlar ve sosyal yardım para yardımı sorgulama
Sokağa çıkma yasağı süresinde açık olacak işletmeler ve kurumlar hangileridir? İstisna kapsamında olan vatandaşlar!
Survivor'da elenen yarışmacılar adadan nasıl dönecek? Yarışmacılara karantina engeli
Moana TV'de ilk kez Pazar akşamı saat 20.00'de ATV'de!
Türk Telekom 2020 ramazan özel 10 GB'a kadar internet kampanyası
Eşi vefat eden ve boşanan kadınlara devlet maaşı ve yardım destekleri
TRT'den Ramazan'a özel Kuşlarla Yolculuk dizisi oyuncu kadrosu, konusu, yayınlanma tarihi
SurvivorEvrim ve Mert aşk mı yaşıyor? Survivor'da yeni aşk iddiaları
Kanal 7sahur programı yapan Ömer Döngeloğlu neden yok, ayrıldı mı, nerede?
Esra Erol'da Hülya Hüsniye Çimen kimdir, nerelidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.