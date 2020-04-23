Ramazan vesilesiyle, Çamlıca camisinin minarelerinden teravih için ilk ezan verildi

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi kapsamında cemaatin camilerde toplu ibadetleri geçici olarak engellenirken Ramazan'ın ilk teravih namazı da kılınamadı. Çamlıca Cami'si minarelerinden ilk teravih namazı için ezan çağrısı yapılırken caminin minareleri arasına “Hoş geldin ya şehr-i Ramazan" ve “Oruç arındırır" mahyaları yazıldı.

Çamlıca Cami'sinden ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için mahyalarına Türk Bayrağı yansıtıldı ve havadan drone ile oluşan görsel şölen görüntülendi.