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Recep Tayyip Erdoğan YKS Öncesi Gençlerle Türkü Söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS öncesi gençlerle türkü söyledi. Cumartesi ve Pazar sınava girecek öğrencilerle sosyal medya üzerinden konuşan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin sorularını cevapladı ve onlarla birlikte türkü söyledi.

27 Haziran 2020 Cumartesi 13:51
Recep Tayyip Erdoğan YKS Öncesi Gençlerle Türkü Söyledi
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Recep Tayyip Erdoğan Gençlerle Türkü Söyledi

Sosyal medya üzerinden YKS öncesi gençlerin sorularını yanıtlayan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle birlikte türkü söyledi. YKS’den, burs ücretlerinden ve salgından bahseden Erdoğan, öğrenciler için motivasyon konuşması da yaptı.


Sınav tarihinin neden tekrar değiştirildiği sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tarihin belirsizliğe karşı bir tedbir olarak belirlendiğini söyledi. Sınav takvimini belirlerken çok hassas bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Sınav stresinin 1 ay daha sürmemesi için sınav tarihinin tekrar geriye çekildiğini ve 27- 28 Haziran olarak belirlendiğini de sözlerine ekledi.

Burs ve Kredilerle İlgili Açıklama

Soysal medya üzerinden gençlerin sorularına cevap veren Recep Tayyip Erdoğan, burs ve kredilerle ilgili de sorulanları yanıtladı. Burs ve kredi rakamlarının her yıl arttığını söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, harç parasını da göreve başladıkları zaman kaldırdıklarını ve öğrencilerin daima yanında olduklarını söyledi.

Yurt sayılarında da büyük artış yaşandığını ve 2021 yılının sonuna kadar da bu artışın devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınav ile ilgili de açıklama yaptı. Sınavın sağlıklı ve huzurlu olması için bütün tedbirlerin alındığını ve gençlerin sadece sınavlarına yoğunlaşmasını istediklerini belirtti. Konuşmalarının ardından gençlerle sosyal medya üzerinden türkü söyledi.


Son Güncelleme: 27.06.2020 13:51
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