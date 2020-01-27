Reina saldırısı zanlısı Masharipov’un cezası belli oldu

İstanbul Ortaköy'de buluna eğlence merkezlerinden Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Gerçekleştirilen terör saldırısı sonunda saldırıyı gerçekleştiren ve aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 58 sanık yakalanmıştı.

Haklarında açılan dava sonrasında 58 sanıktan 18’i tutuklunun yargılandığı davanın 14. duruşması bugün başladı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya, aralarında Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 15'i tutuklu 23 sanık ve avukatları katıldı.

Savcılık ise gerçekleştirilenyla ilgili nahkemeye mütalaasını sundu. Savcı, saldırgan Abdulkadir Masharipov hakkında 39 kişiyi "kasten öldürme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık ayrıca hazırlanan iddianamede Masharipov hakkında ayrıca, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildiğini mahkeme heyetine iddianame ile birlikte sundu.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede ayrıca terör saldırısının planlayıcılarından İlyas Mamaşaripov, Abdurrauf Sert, Ali Jameel Mohammed ile saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva için de olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ve aynı suçlamalardan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yine bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis cezası istendiği, terör örgütü içinde "kadı" olarak görev yaptığı belirtilen Yasser Mohammed Salem Radown için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi.

Diğer sanıklar hakkında ise haklarında açılan davalar ile birlikte "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendiği kaydedildi.