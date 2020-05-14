Rekabet kurulu zincir marketlerden savunma alıyor

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu zor süreçte bazı marketlerin gıda ürünlerine fahiş zamlar yaptığı gerekçesiyle rekabet kurulu harekete geçmiş ve aralarında zincir marketlerinde olduğu perakende gıda ticaretinde faaliyet gösteren bir çok işletmeye soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda rekabet kurulu tarafından 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısının 24 Haziran'da yapılacağı bildirildi.

"Perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 24 Haziran 2020 tarihinde saat 10:00’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 15 Haziran 2020 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "