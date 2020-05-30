Rektörün Dikkati! Aynı cihazın 500 defa hastaneye satıldığı iddia edildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, geçtiğimiz ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve atanmıştı.

Göreve hızlı başlayan Rektör Aldemir,tebdili kıyafet ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne denetim amaçlı gitti.

Aldemir, iddiasına göre dikkati sayesinde, Diyabetik Yara Bakım Ünitesi'nde kullanılan, 10 santimetre boyutundaki tek kullanımlık olan ve 1000 lira değerindeki 'Ultrasonik Cerrahi Probu' cihazının deforme olduğunu fark etti.

AYNI CİHAZIN 500 KEZ HASTANEYE SATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Şüphesine güvenerek hemen aynı hastanedeki doktorlardan bir yolsuzlukla mücadele timi kurdu. Yapılan araştırmalar sonunda ise aynı cihazın, sterilize edilerek, 500 defa hastaneye satıldığını iddia etti.

REKTÖR : BAZI YERLERDEN TEHDİT VE UYARI ALDIK

Olayla ilgili olarak 15 Mayıs günü, cihazı satan firma ile yolsuzluğa göz yuman doktor ve hemşireler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, şunları söyledi:

"Üretici firma sanki bunu sıfırmış gibi veriyor. Bizim kullanmamızı sağlıyordu. Bu da devleti 500 bin lira zarara sokmuş. Biz gerekli tetkikleri yaptıktan sonra hem idari açıdan soruşturma başlattık hem de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ciddi bir operasyondu.Bazı yerlerden uyarı ve tehditler de aldık. Açık konuşmakta fayda var. Ben bu konuda hiç çekinmem. Devletini biraz fazla seven rektörlerden birisiyim. Asla geri adım atmam. Devletimin bir kuruşunu kimseye yedirmem. Herkes ayağını denk alsın."

"500 LİRALIK YOLSUZLUK"

Herkesin bundan sonra daha dikkatli olacağını belirten Aldemir, şöyle konuştu:

" Öğretim üyelerimizde bu saatten sonra kendilerine çok daha güveniyorlar. Bizimle temasa geçen bütün medikaller ve bu işleri yaptığımız firmalar, ne kadar hassas olduğumuzu bildikleri için bundan sonra buna göre tavırla geliyorlar.Benimle birlikte yolsuzlukla kararlı bir şekilde mücadele eden arkadaşlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 500 bin liralık yolsuzluk var. Bu ödemeyi fark ettiğimiz için yapmadık.Konu savcılıkta derinlemesine inceleniyor. Bu üretici firma sadece bizim üniversiteyle çalışmıyor. Farklı üniversitelerle de çalıştıklarını fark ettik. Bu konuyu o üniversitelerdeki arkadaşlarla da paylaştık. YÖK'e de detaylı bilgi verdik."