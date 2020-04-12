İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

Resmi evrak yok ise hastaneye gidiyorum bahanesi işe yaramıyor!

İçişleri bakanlığı tarafından uygulamada olan sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde Kocaeli İstanbul sınırında polis ekipleri tarafından yolda durdurulan bir sürücü, hastaneye yakınlarını ziyaret etmeye gittiğini söyledi ancak herhangi bir resmi evrak gösteremediği için ceza yemekten kurtulamadı.

12 Nisan 2020 Pazar 12:39
Resmi evrak yok ise hastaneye gidiyorum bahanesi işe yaramıyor!

İçişleri bakanlığının ilan ettiği sokağa çıkma yasağı 12 Nisan 2020 saat : 23.59'a kadar devam ediyor. Bu süre içinde yasağı dinlemeyip sokağa çıkan vatandaşlara ise polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanıyor.

HASTANEYE GİDİYORUM DEDİ RESMİ BELGE GÖSTEREMEDİ

Kocaeli-İstanbul sınırında durdurulan bir araçta bulunan iki kişi, Kartal ilçesinde bulunan bir hastanede yakınlarının tedavi gördüğü gerekçesiyle yola çıktıklarını söyledi. Polis ekiplerinin evrak istemesi üzerine hiçbir belge gösteremeyen iki kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Hıfzıssıhha Kanunu ve İller İdaresi Kanunu'na göre hakkında işlem yapılan gençler ile polis arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Emniyet güçlerinin "İzin belgeniz varsa geçebilirsiniz. Biz kanunları uyguluyoruz" sözleri üzerine bir genç, "Sen o cezayı bana yazdın. Ben o cezayı nasıl ödeyeceğim. Kurban olayım sana. Ben şimdi kaç para ceza yedim. Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Evrak yok. Sağdan devam edebilirdik. Ceza yazmanızın anlamı ne yani, onu anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim Kurulundan salgınla mücadelede '4 gün serbest 3 gün yasak' önerisi
Bilim Kurulundan salgınla mücadelede '4 gün serbest 3 gün yasak' önerisi
31 ilde 63 milyon evde kaldı yasağa uymayan 18 bin kişiye ceza yağdı
31 ilde 63 milyon evde kaldı yasağa uymayan 18 bin kişiye ceza yağdı
Bakan Koca'dan güzel haber! Yoğun bakım ve entübe sayılarında düşüş var
Bakan Koca'dan güzel haber! Yoğun bakım ve entübe sayılarında düşüş var
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; IMF diye bir gündemimiz yok!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; IMF diye bir gündemimiz yok!
Sosyal medyada yapılacak düzenlemeler torba yasa öncesi Külliye'de görüşüldü
Sosyal medyada yapılacak düzenlemeler torba yasa öncesi Külliye'de görüşüldü
Ceza korkusunda eşini bırakıp kaçtı!
Ceza korkusunda eşini bırakıp kaçtı!

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi
Astrolog mesleği nedir, nasıl atrolog olunur?
Kelle paça çorbası faydaları nelerdir? Kelle paça nasıl yapılır?
Yeşil kartlı olanlara yapılan sosyal yardımlar nelerdir?
Diş teli fiyatları ne kadar oldu? SGK diş telini karşılıyor mu? Devlette ve özelde diş teli yaptırmanın maliyetleri
Virman nedir, nasıl yapılır? Virman yapma yöntemleri
Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı? 18 Nisan neden yok, yayınlanmıyor?
Torba yasasında ne var 2020? Yeni torba yasası maddeleri nelerdir? Koronavirüs salgını tedbirleri neler?
Yeni YouTube dizisi Camdan Cama konusu ve oyuncuları
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Kanal 7 Emanet dizisi konusu, oyuncuları
Sokağa çıkma yasağında nereler açık ve kimlere yasak yok?
Sokağa çıkma yasağı hangi meslekleri ve kimleri kapsamıyor, kimler dışarı çıkabilecek?
1000 TL devlet yardımından kimler yararlanabilir? 1000 TL devlet yardım sorgulama işlemleri ve ödeme takvimi
Çinli bilim uzmanı Nanshan yaptığı açıklamada koronavirüsü salgının biteceği tarihi açıkladı
TRT 23 Nisan daveti: Videonu çek TRT'de yayınlansın başvurusu ve video gönderme nasıl yapılır?
İnternet neden yavaş çalışıyor? 11 Nisan Cumartesi internet hızı neden düşük?
Zümrüdüanka yeni bölüm var mı yok mu? 11 Nisan Zümrüdüanka 10.bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
Halkbank 6 Ay geri ödemesiz 25 Bin TL Korona esnaf kredisi hesaplama
Pita Ekmeği nasıl yapılır? Evde Kolay pita ekmeği yapımı
Survivor 39.Bölüm fragmanı 7 Nisan Salı 2020
Fırından ekmek almaya gitmek yasak mı serbest mi olacak? Nasıl ekmek alınacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.