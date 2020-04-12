Resmi evrak yok ise hastaneye gidiyorum bahanesi işe yaramıyor!

İçişleri bakanlığının ilan ettiği sokağa çıkma yasağı 12 Nisan 2020 saat : 23.59'a kadar devam ediyor. Bu süre içinde yasağı dinlemeyip sokağa çıkan vatandaşlara ise polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanıyor.

HASTANEYE GİDİYORUM DEDİ RESMİ BELGE GÖSTEREMEDİ

Kocaeli-İstanbul sınırında durdurulan bir araçta bulunan iki kişi, Kartal ilçesinde bulunan bir hastanede yakınlarının tedavi gördüğü gerekçesiyle yola çıktıklarını söyledi. Polis ekiplerinin evrak istemesi üzerine hiçbir belge gösteremeyen iki kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Hıfzıssıhha Kanunu ve İller İdaresi Kanunu'na göre hakkında işlem yapılan gençler ile polis arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Emniyet güçlerinin "İzin belgeniz varsa geçebilirsiniz. Biz kanunları uyguluyoruz" sözleri üzerine bir genç, "Sen o cezayı bana yazdın. Ben o cezayı nasıl ödeyeceğim. Kurban olayım sana. Ben şimdi kaç para ceza yedim. Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Evrak yok. Sağdan devam edebilirdik. Ceza yazmanızın anlamı ne yani, onu anlamıyorum" ifadelerini kullandı.