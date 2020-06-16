Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı! Bazı illerin Emniyet Müdürleri değişti

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında Cumhurbaşkanı kararıyla kamuda üst düzey atamalar yapıldı.İstanbul başta olmak üzere,Adana,Nİğde,Kahramanmaraş ve Gümüşhane Emniyet Müdürleri değişti.

Diğer yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bazı atamalar yapıldı.

İşte atanan isimler ve yeni görevleri ;

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine;

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne;

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’ne;

Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde Emniyet Müdürlüğü’ne;

Polis Başmüfettişi Celal Taşçı, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü’ne atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Umut TUNCER

Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne,Handan KARAKOÇ atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Denizcilik Genel Müdürlüğüne Ünal BAYLAN atandı.