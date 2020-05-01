Restorantlar, kafeler, AVM’ler, kuaförler, berberler ne zaman açılacak, hayat ne zaman normalleşecek?

Koronavirüs salgınının ülkemizde de yayılmasının ardından AVM, kuaför, kafe gibi mekanlar kapatıldı. Türkiye’de Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının azalmasının ardından hayatın ne zaman normale dönebileceği konuşulmaya başlandı. Türkiye başta olmak üzere pek çok ülke virüsten sonraki normalleşme tarihi olarak 4 Mayıs Pazartesi gününü hedefliyor. Bu tarihten itibaren Türkiye’yle birlikte pek çok ülkede hayatın normale dönmesi için çalışmalara başlanacak.

Hayat Ne Zaman Normale Dönecek?

Bilimsel veriler ve uzmanlar Türkiye, Malezya, İtalya, Yunanistan, Hindistan ve Nijerya gibi ülkelerde Koronavirüs salgınının ardından normalleşme sürecinin 4 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını söylüyor. Bu ülkelerin 4 Mayıs ile birlikte tedbirlerinde azalmaya gitmesi bekleniyor.

Malezya

Malezya’da ilk Koronavirüs vakasının 18 Mart’ta açıklanmasının ardından ülkede büyük çaplı bir karantina başladı. Şu ana kadar Malezya’da Koronavirüsten dolayı 102 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 6002 oldu. Malezya Başbakanı Muhyiddin Yassin, Mayıs ayıyla birlikte aşamalı olarak ekonomik faaliyetlerin başlayacağını açıkladı.

İtalya

İtalya Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Salgının pik noktasına ulaşmasının ardından İtalya’daki veriler mutlu etmeye başladı. 205 bin vakanın olduğu İtalya’da 27 bin 967 kişi hayatını kaybetti. İtalya’da salgına karşı alınan önlemler sonuç vermeye başladı ve ülkede normalleşme için hazırlıklar başladı. İtalya normalleşmek için ilk olarak 4 Mayıs Pazartesi günü bazı kararları hayata geçirecek.

Yunanistan

Yunanistan’da da salgının kontrol altına alınmasının ardından normalleşme çalışmaları başladı. Yunanistan’da şu ana kadar 2591 vaka sayısı oluştu ve 140 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan’da normalleşmenin başlaması için 4 Mayıs’ta ilk uygulamalar başlayacak.

Hindistan

Hindistan’da salgına karşı 24 Mart 2020 tarihinde karantina uygulanmaya başlanmıştı. Şu ana kadar 1147 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan’da, 3 Mayıs’a kadar yasaklar sıkı bir şekilde uygulanacak. 4 Mayıs’ta ise ülke de küçük çaplı normalleşme adımları atılacak.

Türkiye

Türkiye’de Koronavirüsten dolayı ölen kişilerin azalması ve iyileşme oranlarının artmasından dolayı hayatın ne zaman normale döneceği konuşulmaya başlandı. Türkiye’de salgının ardından normale dönmek için 3 aşamalı bir plan hayata geçirilecek. İlk adımda turizm sektöründeki kısıtlamalar kaldırılacak ve ikinci dalga olmaması için bazı kısıtlamalar devam edecek.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan 30 ilde haftalık vaka sayısı 10’dan azaldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da çalışmalarıyla salgından sonra normalleşme için takvim üzerinde çalışılıyor.

30 İlde Sevindiren Rakamlar

Uzmanlar Türkiye’de son haftalardaki rakamlarla birlikte normalleşme ihtimalinin olduğunu ve 30 ilde son bir haftada vaka sayısının 0 ile 10 arasında kaldığını belirtiyor. Türkiye’deki rakamların düşmesinin ana sebebi İstanbul’da salgının kontrol altına alınması olarak gösteriliyor.

15 -20 Mayıs tarihleri arasında İstanbul ve tüm Türkiye’deki rakamların düşmesiyle birlikte normalleşme için ilk adımlarının atılması bekleniyor. Bu günlerden itibaren de vaka sayılarının düşmesiyle birlikte normalleşme için önemli kararların alınması planlanıyor. Bu süreçte kuaför, AVM, kafe gibi mekanların kısıtlı olarak açılması bekleniyor.

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