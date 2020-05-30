Rize'de 30 yıllık çiftin çay hasadı tartışması ölümle bitti

Rize'de 30 yıllık evli Hasan Çerman ve Rukiye Çerman çay hasadından elde ettikleri gelirin harcaması konusunda başlattıkları tartışma ölümle bitti. Hasan Çerman eşi Rukiye'yi 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Rize'de 30 yıllık çiftin çay hasadı tartışması ölümle bitti
    Abone Ol:

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kadın cinayeti yaşandı. 30 yıllık evli olan Hasan Çerman (53) ve Rukiye Çerman (52) çiftinin para harcama kavgası ölümle sonuçlandı.

Dün gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre çay hasadından kazandığı parayı harcayan Hasan Çerman'a eşi Rukiye Çerman paranyı nereye harcadığını sorunca çift arasında önce bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Çerman, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 3 yerinden bıçakladı.

Aldığı bıçak darbeleri sonucu kanlar içinde yere yığılan Rukiye Çerman'ın bağırmalarını duyan komşuları, durumu hemen sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansa alarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede ameliyata alınan 2 çocuk annesi Rukiye Çerman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken 30 yıllık eşinin ölümüne neden olan Hasan Çerman, jandarma tarafından gözaltına alındı.


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Katar iş fırsatları ve işçi alımı yapılan meslekler
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Günlük Burç Yorumları 25 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Kamu bankaları tarafından sunulan ihtiyaç kredisi başvuruları ne zaman sonuçlanacak? 10 Bin TL kredi sonuç bilgileri
Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlayacak?
İzmirde camilerde çav bella şarkısını çaldıran kim? Kimliği belli oldu mu? Müftülükten suç duyrusu!
Emekli maaşını taşıyana kredi veren bankalar hangileridir? Emekli maaşını taşıyanlara düşük faizli kredi almak için şartlar
Günlük Burç Yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
ATV Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak?
Telefondan girilen siteleri nasıl temizlerim? Telefon web tarayıcı geçmişi temizleme
Google Play Store internet bağlantısı yok sorunu nasıl çözülür?
Kapatılan Instagram hesabını geri nasıl açılır? Instagram itiraz formu nasıl doldurulur? Instagram hesap kurtarma yöntemleri