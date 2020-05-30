Rize'de 30 yıllık çiftin çay hasadı tartışması ölümle bitti

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kadın cinayeti yaşandı. 30 yıllık evli olan Hasan Çerman (53) ve Rukiye Çerman (52) çiftinin para harcama kavgası ölümle sonuçlandı.

Dün gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre çay hasadından kazandığı parayı harcayan Hasan Çerman'a eşi Rukiye Çerman paranyı nereye harcadığını sorunca çift arasında önce bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Çerman, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 3 yerinden bıçakladı.

Aldığı bıçak darbeleri sonucu kanlar içinde yere yığılan Rukiye Çerman'ın bağırmalarını duyan komşuları, durumu hemen sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansa alarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede ameliyata alınan 2 çocuk annesi Rukiye Çerman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken 30 yıllık eşinin ölümüne neden olan Hasan Çerman, jandarma tarafından gözaltına alındı.