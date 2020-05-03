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Rize'de köy muhtarıyla girilen arazi kavgasında kan döküldü!

Rize'ye bağlı Pazar ilçesinin Şehitlik köyünde, köy muhtarı ve akrabaları arasında çıkan arazi kavgasında muhtar ve eşi silahla vurularak öldürülürken olayda yaralanan muhtarın yengesi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

03 Mayıs 2020 Pazar 12:45
Rize'de köy muhtarıyla girilen arazi kavgasında kan döküldü!

Rize'de arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada kan döküldü. Pazar İlçesi'ne bağlı Şehitlik köyünde köy muhtarı ile muhtarın eşi ve yengesi muhtarın akrabası H.D. tarafından öldürülürken H:D. olaydan hemen sonra kaçarak kayılara karıştı.

İddialara göre Şehitlik köyü muhtarı Osman Dalyanoğlu (51) ile aralarında daha önceden de bir arazi anlaşmazlığı yaşadığı akrabası H.D. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.D. yanında taşıdığı silahla köy muhtarını ve olay anında orada bulunan muhtarın eşi Bahriye Dalyanoğlu'nu (50) ve yengesi Şerife Dalyanoğlu'nu vurdu. 

Rize'de köy muhtarıyla girilen arazi kavgasında kan döküldü!

Muhtar Osman Dalyanoğlu ve eşi olay anında hayatını kaybederken olayda yaralanan Şerife Dalyanoğlu, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rize'de köy muhtarıyla girilen arazi kavgasında kan döküldü!

Durumu ağır olan ve hastanede hemen ameliyata alınan Şerife Dalyanoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan katil zanlısı H.D'yi yakalamak için arama çalışmaları başlattı.


 

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RizeArazi KavgasıPazarMuhtarşehitlik Köyü
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