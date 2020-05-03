Rize'de köy muhtarıyla girilen arazi kavgasında kan döküldü!

Rize'de arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada kan döküldü. Pazar İlçesi'ne bağlı Şehitlik köyünde köy muhtarı ile muhtarın eşi ve yengesi muhtarın akrabası H.D. tarafından öldürülürken H:D. olaydan hemen sonra kaçarak kayılara karıştı.

İddialara göre Şehitlik köyü muhtarı Osman Dalyanoğlu (51) ile aralarında daha önceden de bir arazi anlaşmazlığı yaşadığı akrabası H.D. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.D. yanında taşıdığı silahla köy muhtarını ve olay anında orada bulunan muhtarın eşi Bahriye Dalyanoğlu'nu (50) ve yengesi Şerife Dalyanoğlu'nu vurdu.

Muhtar Osman Dalyanoğlu ve eşi olay anında hayatını kaybederken olayda yaralanan Şerife Dalyanoğlu, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan ve hastanede hemen ameliyata alınan Şerife Dalyanoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan katil zanlısı H.D'yi yakalamak için arama çalışmaları başlattı.



