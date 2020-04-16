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Rize'de saplantılı aşık reddedilince katliam yaptı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde arkadaşlığını kabul etmediği ve sürekli reddettiği kadına önce silahla atel etti ardından bıçakla boğazını kesti. AK Parti ilçe Başkanlığı görevlisi kadın saplantılı aşka kurban gitti.

16 Nisan 2020 Perşembe 11:06
Rize'de saplantılı aşık reddedilince katliam yaptı

Rize'in Fındıklı ilçesinde AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Gamze Pala, arkadaş olmayı reddettiği Savaş Dalançıkar isimli bir kişi tarafından katledildi.

Dün gece saat 22:00 sıralarında Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana gelen olayda iddilara göre 36 yaşındaki Savaş Dalançıkar, öğretmen evi resepsiyonunda da görev yapan Gamze Pala (44) ile tartışmaya başladı. Daha önce defalarca arkadaşlık teklif ettiği Pala ile tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Savaş Dalançıkar, yanında taşıdığı silahı çıkarak Pala’ya ateş etti.

Rize'de saplantılı aşık reddedilince katliam yaptı

Silahından çıkan kurşunların kadına isabet etmediğini gören Dalançıkar, bu kezde bıçakla Pala’nın boğazını kesti. Genç kadını katlettikten sonra saldırgan Pala’nın başında bekledi. Orada bulşunanların ihbarı üzerine öğretmenevine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi olay yerine geldiğinde yaptığı kontrolde Gamze Pala’nın cinayet anında hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri cesedin başında bekleyen saldırgan Savaş Dalançıkar’ı gözaltına aldı. Pala’nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Rize'de saplantılı aşık reddedilince katliam yaptı

Emniyete götürülen Savaş Dalançıkar’ın ifadelerine dayanılarak Gamze Pala’ya birçok kez arkadaşlık teklif ettiği fakat kadının bu arkadaşlığı kabul etmediği ortaya çıktı. Pala'ya mesajlar gönderen, telefonla arayan ve sürekli takip eden Dalançıkar'ın her defasında reddedilmesi sonucu bu cinayeti işlemiş olabileceği öngörülürken, Dalançıkar’ın sosyal medya hesaplarındaki isminin yanına da 'Gamze' yazdığı görüldü.

Rize'de saplantılı aşık reddedilince katliam yaptı

Gamze Pala'nın vahşice katledilmesi sosyal medyada büyük tepki toplarken, AK Parti Rize İl Başkanlığı 'Acımız büyük' mesajı paylaştı. Cinayetin ardından Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, cinayetle ilgili bir açıklama yayınlayarak çıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kez de kadın cinayeti belki de ilk kez maalesef ilçemizde yaşandı. Yurttaşımız, AKP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmenevi çalışanı Gamze Pala, daha öncesinde de defalarca reddettiği sapkın bir alçak tarafından vahşice katledildi. Katil, emniyet güçleri tarafından olay yerinde suç aletleriyle birlikte yakalandı. Yaşanan cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Yurttaşımızın yakınlarına, sevenlerine ve tüm Fındıklı halkına başsağlığı biliyoruz. Fındıklımız, tüm yurttaşlarımızın eşit ve özgürce yaşadığı bir yerdir. İlçemizde, gerici, kadın düşmanı katillerin yeri yoktur. Tüm Fındıklı halkıyla birlikte davanın takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. Başımız sağolsun...”

Anahtar Kelimeler:
CinayetKadın CinayetiRizeFındıklıAkp Ilçe Başkanlığı
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