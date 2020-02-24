Rize'de tarihi Aşıklar Kemer Köprüsü bakımsızlıktan yıkıldı

İnşaasına 19. yüzyılda başlanılan ve Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan ve iki köyü birbirine bağlayan köprü yıkıldı. Tarihi Aşıklar Aşıklar Kemer Köprüsünün koruma altında olduğu öğrenilirken yapının bakımsızlık yüzünden yıkıldığı iddia edildi.

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2006 yılında tescil edilerek koruma altına alınan tarihi köprü Yalı ve Pazar mahallelerini birbirine bağlıyordu. Yüksekliği 7 metre, uzunluğu da 15 metre ve genişliği de 2 metre olan köprünün dün gece aniden çökmesinden sonra çalışmalar başlatıldı.

Yalı Mahallesi Muhtarı Zelkif Uzunoğlu, bölgede etkili olan yapışlardan dolayı köprünün bir anda yıkıldığını söyleyerek, "Bu dere üzerinde birkaç kemer köprümüz daha vardı. Ancak onlar da bakımsızlık yüzünden çökerek kayboldular. Kalan tek köprümüz de buydu. Bu da bakımsızlık yüzünden gitti. Bu kemer köprü sahile en yakın köprülerden biriydi. Herkes tarafından bilinir, turistik amaçla da kullanılırdı. Mahalle sakinleri bu köprüyü kullanıyordu. Eşyalarını bu köprünün üzerinden geçiriyorlardı. Yetkililerden bu tarihin kaybolmaması için bir an önce yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Bölgeye gelerek inceleme yapan yetkililer ise tarihi Aşıklar Kemer Köprüsünün aslına uygun yeniden inşa edileceği belirtildi.