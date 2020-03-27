Rize'nin Kendirli Beldesi köyleriyle birlikte karantinaya alındı

Türkiye genelinde koronavirüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı önerileri dikkate alınarak Rize'nin kendirli beldesinde karantina kararı alındı. Rize Valiliği, konuyla ilgili bir duyuru yaparak Kendirli beldesi ve beldeye bağlı 4 köyün koronavirüs vakalarının önüne geçebilmesi açısından tedbir amaçlı karantinaya alındığı açıkladı.

Rize Valiliği'nin duyurusuna göre Rize merkeze bağlı Kendirli Beldesi ve beldeye bağlı Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alındığı ve söz konusu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulacak, giriş çıkışlara izin verilmeyeceği aktarıldı.

Valilik duyurusunda şöyle denildi:

"Yine muhtarlar üzerinde bu bölgede tüm evlerdeki ateş,öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izalosyana alınacak yada gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın,market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir,"

Diğer taraftan 'çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında' sokağa çıkışların ikinci bir karara kadar sınırlandırıldığı belirtilirken Rize İl Sağlık Müdürlüğü'de söz konusu karantina kararı ile ilgili bir açıklamada bulunarak yapılan açıklamada, "Söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup, giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgede tüm evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izolasyona alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır." denildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ayrıca, vatandaşların ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetleneceğini bildirdi.