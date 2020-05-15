Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Rize'de gerçekleşen trafik kazasında halk otobüsü ile kamyonet birbirine girdi. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken pek çok kişi kazanın nedenini merak etmeye başladı. İşte konu hakkında yapılan açıklamalar.