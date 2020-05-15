Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Rize'de gerçekleşen trafik kazasında halk otobüsü ile kamyonet birbirine girdi. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken pek çok kişi kazanın nedenini merak etmeye başladı. İşte konu hakkında yapılan açıklamalar.

Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
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Rize’de trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada halk otobüsü ile kamyonet birbirine girdi. 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Rize’nin Derepazarı ilçe merkezinde gerçekleşen olayda, Murat Yıldız’ın kullandığı kamyonet Eriklimanı Mahallesi Saadettin Kaynak Bulvarı üzerinde yan yolda bulunan S.K’nın kullandığı Derepazarı özel halk otobüsüne çarptı.

Kaza sonrasında kamyonet sürücüsü Murat Yıldız olay yerine hayatını kaybetti. Ayrıca kamyonette bulunan Y.Y(39), M.Y(16), M.H.Y(19) ve özel halk otobüsü şoförü S.K(45) ve yolcu S.T(52) yaralandı.

Yaralılar ilk müdahale sonrasında Rize Devlet Hastanesine ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Araştırma ve Eğitim Hastanesinde gözlem altına alındı.

Yaralılardan Y.Y’nin durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 21:36

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