Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Rize’de trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada halk otobüsü ile kamyonet birbirine girdi. 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.
Kaza sonrasında kamyonet sürücüsü Murat Yıldız olay yerine hayatını kaybetti. Ayrıca kamyonette bulunan Y.Y(39), M.Y(16), M.H.Y(19) ve özel halk otobüsü şoförü S.K(45) ve yolcu S.T(52) yaralandı.
Yaralılar ilk müdahale sonrasında Rize Devlet Hastanesine ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Araştırma ve Eğitim Hastanesinde gözlem altına alındı.
Yaralılardan Y.Y’nin durumunun ise ağır olduğu belirtildi.Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 21:36