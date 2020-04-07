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Roketsan'da korkutan patlama!

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan Fabrikası'nda patlama meydana geldi.İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı patlamada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

07 Nisan 2020 Salı 15:24
Roketsan'da korkutan patlama!

Elmadağ'da bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan Roketsan Fabrikası'nda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte fabrikada dumanlar yükselirken, çevrede panik yaşandı. Patlama, ilçe merkezinde de hissedildi. Patlamada ilk belirlemelere göre can kaybı meydana gelmedi , 3 kişi hafif şekilde yaralandı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlama ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

OLAYLA İLGİLİ ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Patlamaya ilişkin bir açıklama da Ankara Valiliği'nden geldi. Valilik açıklamasında, "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır." denildi.

Son Güncelleme: 07.04.2020 15:32
Anahtar Kelimeler:
AnkaraRoketsanTürk Silahlı Kuvvetleri
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