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RTÜK FOX TV'ye acımadı! Cezayı kesti

RTÜK fox tv'ye 30, 31 mart ve 1 nisan tarihlerinde yapılan korona virüs yorumları sebebiyle sunucu Fatih Portakal'ın "halkı kin ve düşmanlığa sevk eden" ifadeleri nedeniyle kanala üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verdi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 17:18
RTÜK FOX TV'ye acımadı! Cezayı kesti

RTÜK bu gün fox tv kanalında Fatih Portakal'ın 30,31 mart ve 1 nisan tarihinde yayın esnasında korona virüs ile ilgili yaptığı yorumları değerlendirmek için toplandı.

Bu  sebeble toplanan kurul FOX Tv'ye acımadı ve  üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verdi.

Kurul, salgın hastalığa ilişkin pek çok tedbir alınmasına rağmen, devlet yöneticilerini haksızca hedef alan Portakal’ın toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğine hükmetti.

İfadelerin tarafsızlığa aykırı bir şekilde halkın birlik ve beraberliğinin sağlanmasına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine varan RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8/1/b maddesinde yer alan “Yayın hizmetleri, Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmü kapsamında FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verilmesine karar verdi.

TEKRARI HALİNDE LİSANS İPTALİ

RTÜK Kanununa göre, FOX TV'nin aynı ihlali tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verilebiliyor.

RTÜK, ayrıca, "İlker Karagöz İle Çalar Saat" programındaki gerçeklikle ilgisi olmayan "ekmek kuyruğunda kavga" haberi nedeniyle FOX TV’ye yine üst limitten idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Son Güncelleme: 15.04.2020 17:28
Anahtar Kelimeler:
RTÜKFatih PortakalFox
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