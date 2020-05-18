RTÜK'ten Sevda Noyan'ın söylemleri hakkında flaş açıklama!

Geçtiğimiz hafta Ülke TV'de yayınlanan bir programa katılarak burada yaptığı tehditkar konuşmasıyla tüm Türkiye'nin tepkisini toplayan yazar Sevda Noyan'ın söylemleri hakkında son açıklama Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi. Söz konusu söylemlerin kamu vicdanını derinden yaraladığını anımsatan ve o sözlerin hiç kimse tarafından asla kabul edilemeyeceğini belirten Başkan Şahin, kamu vicdanının, herkesin vicdanı olduğunu söyledi.

RTÜK ilkelerinin bu tarz söylemlerde titizlikle çalışmalar yaptığını vurgulayan RTÜK Başkanı Şahin, konuyla ilgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde, RTÜK olarak gereğinin yapılacağını belirtti. FETÖ ile mücadelede, bireysel olmanın yanı sıra kurumsal olarak da bir takım öncelikleri olduğuna dikkat çeken Şahin açıklamasında, FETÖ'ye karşı mücadeleye zarar verecek hiçbir tutuma göz yummalarının mümkün olmadığını kaydetti.

Anayasal bir kurum çatısı altında faaliyetlerini devma ettiren RTÜK'ün, kendisine kanunlarla verilmiş görevler ve yetkiler çerçevesinde karar veren ve karar süreçleri sağlıklı işleyen bağımsız bir idari otorite olduğunu kaydederek hangi görüşten olursa olsun sağduyu sahibi samimi vatandaşların bu gerçeği bildiğini söyleyen RTÜK başkanı Ebubekir Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tabii ki 15 Temmuz'da yaşananları tekrar aklından geçirenler olursa hem devletimiz hem de milletimiz meşru şartlarda cevabını en güçlü şekilde verecektir. Bundan da kimsenin tereddüdü olmamalıdır. Sevda Noyan'ın söylemleri, RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir. İlgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde, RTÜK olarak söz konusu söylemlerin bir televizyonda yayınlanmasının karşılığı neyse gereği yapılacaktır. Olayın olduğu ilk günden itibaren bakış açımız budur.

RTÜK sanki bunları mazur görüyormuş gibi ön yargıyla propaganda yapanlara karşı 'Kimsenin büyütmesine gerek yok gereği yapılır, alacağımız kararlarla darbe sevicileri sevindirmeyelim' mealinde konuşsam da halen bu süreci farklı noktalara çekmeye çalışanlar olduğunu üzülerek ve ibretle görüyorum. Açıkçası art niyetli propagandaları yürütenler, konuları konuşmayı değil kurumları ve kişileri hedef almayı amaçlamaktadır."



