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RTÜK'ten corona virüsü panik ve korku yaratacak haberler için uyarı!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, corona virüsü panik ve korku yaratacak haberler için uyarı yaptı. Şahin, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek ''Bahse konu ihlaller söz konusu olduğunda müeyyide kararları uygulanacaktır.'' diye konuştu.

17 Mart 2020 Salı 13:27
RTÜK'ten corona virüsü panik ve korku yaratacak haberler için uyarı!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye’de corona virüs vakalarının artış göstermesiyle birlikte corona virüsle ilgili yapılan yalan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin, bilimsel verilerden uzak ve resmi mahiyet taşımayan haber ve sahte belgelerin toplumu yersiz endişeye sevk ettiğinin altını çizerek ‘’Buna tahammül edemeyiz.’’ diye konuştu.

‘’Asılsız iddiaların yansıtılması kabul edilemez.’’

Şahin, Bilim Kurulu ve Bakanlık dışında güvenilir olmayan kaynaklardan edinilen bilgilerin hiçbir araştırma yapılmadan aktarılmasının, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Üst kurulun, 6112 sayılı kanun gereğince yayınları büyük bir titizlikle izlediğini konuşan Şahin, bahse konu ihlaller halinde müeyyide kararlarının uygulanacağını ekledi. Şahin, yayıncı kuruluşların bu konulara ilişkin hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.

Son Güncelleme: 17.03.2020 13:27
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