Rus polisinden FOX Haber canlı yayınına müdahale!

FOX TV'de sabah yayın kuşağında İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına canlı olarak bağlanan haber ekibinin yayını Rus güvenlik güçleri tarafından engellendi. FOX Haber Ankara Temsilcisi Tülay Ünal Öçten'in Moskova'dan yaptığı canlı yayın sırasında Rus polisi, yayını kesmeye çalıştı ve kameranın önüne geçerek haber sunumuna engel oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'da yapacağı görüşmeyi takip etmek için Moskova'da bulunan Tülay Ünal Öçten, güvenlik güçlerinin bu müdahalesi karşısında zor anlar yaşadı. Ökten, bölgedeki yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle yayını yapabilmek için bir kaç kez yer değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

İsmail Küçükkaya'nın canlı yayınına bağlanarak gelişmeleri aktaran ve Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Öçten, Rus polisi tarafından sürekli engellenince yayını bitirmek zorunda kaldı. Öçten'in Küçükkaya'ya son olarak, "Yayınımızı bitirelim, çünkü bizim için gün uzun, daha sonra da yayın yapmak istiyoruz" dediği duyulurken yayının kesilmesinşn hemen ardından İsmail Küçükkaya, "Rusya böyle bir devlet işte. Önce demokrasi olsun. Petrolün olsun, doğalgazın olsun da önce demokrasin olsun" açıklamasında bulunarak Rus polisine tepkisini gösterdi.