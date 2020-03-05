Rus polisinden FOX Haber canlı yayınına müdahale!

FOX TV'de sabah yayın kuşağında İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına canlı olarak bağlanan haber ekibinin yayını Rus güvenlik güçleri tarafından engellendi. FOX Haber Ankara Temsilcisi Tülay Ünal Öçten'in Moskova'dan yaptığı canlı yayın sırasında Rus polisi, yayını kesmeye çalıştı ve kameranın önüne geçerek haber sunumuna engel oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'da yapacağı görüşmeyi takip etmek için Moskova'da bulunan Tülay Ünal Öçten, güvenlik güçlerinin bu müdahalesi karşısında zor anlar yaşadı. Ökten, bölgedeki yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle yayını yapabilmek için bir kaç kez yer değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti.