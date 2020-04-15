İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
95855
ALTIN
381.168
DOLAR
6.8925
STERLİN
8.6572
EURO
7.5238

Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında yeni görüntüler!

Geçtiğimiz mayıs ayın da Rusya'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasından yeni görüntüler yayımlandı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 16:48
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında yeni görüntüler!

Korkunç uçak kazası geçtiğimiz Mayıs ayın'da Rusya'da meydana gelmiş ve 41 kişi hayatını feci şekilde kaybetmişti.Olayı soruşturan Rusya Soruşturma Komitesi feci uçak kazasıyla ilgili yeni görüntüleri yayınladı.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

 
Rusya'da 5 Mayıs 2019 tarihinde Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı. Rusya Soruşturma Komitesi yaptığı ilk açıklamada, 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta 2'si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Rusya Sağlık Bakanlığı ise kazada 7 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:
RusyaUçak Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa'da traktör kazası 2 kardeşi birbirinden ayırdı!
Manisa'da traktör kazası 2 kardeşi birbirinden ayırdı!
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saatlerine düzenleme geldi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saatlerine düzenleme geldi
THYdış hat uçuşlarının tamamını 20 Mayıs’a kadar durdurdu
THYdış hat uçuşlarının tamamını 20 Mayıs’a kadar durdurdu
RTÜK FOX TV'ye acımadı! Cezayı kesti
RTÜK FOX TV'ye acımadı! Cezayı kesti
AA muhabirine şok! Morg görüntülerinden sonra gözaltına alındı
AA muhabirine şok! Morg görüntülerinden sonra gözaltına alındı
Şehit oğlunu özleyen anneye emniyetten büyük jest
Şehit oğlunu özleyen anneye emniyetten büyük jest

Popüler Haberler

Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak?Hızlı ve Öfkeli 9 vizyona tarihi belli oldu mu?
İş bankası 250.000 TL’ye kadar Esnaf Kredisi Başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası 250.000 TL’ye kadar esnaf kredisi başvuru şartları
Yaz tatili iptal mi olacak? Bu sene yaz tatili ne kadar olacak?
Fındık fiyatları ne kadar? 16 Nisan Perşembe il il güncel fındık fiyatları
4,4 milyon aile için sosyal yardım ödemeleri başlatılıyor!
1000 TL aile yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Eczanelerden ücretsiz maske almak için maske başvuru formu nasıl doldurulur?
Simge Barankoğlu ahlak dışı videoların olduğu bir telegram grubunun reklamını yaptı
2020 Müdür Yardımcılığı Atama Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?
3.000 TL kredi veren bankalar hangileridir? 3.000 TL kredi için gelir belgesi isteniyor mu? Kredi başvurusu için şartlar
Doya Doya Moda Özde neden yok, yarışmaya neden gelmedi?
Çalışma saatleri değişen güncel Banka, Market ve Eczane açılış kapanış ve çalışma Saatleri
Hapşırma anında koronavirüsün havada nasıl yayılıyor? VİDEO similasyonu
Beyaz TV' Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'da neden yok, neden ayrıldı?
Emekli Sandığı dul yetim aylığı kime hangi oranda bağlanır?
Yeni iPhone SE özellikleri ve Türkiye satış fiyatı belli oldu!
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşe Devam Kredi Desteği yoğun ilgi görüyor! İşe Devam Kredi Desteği ne kadar, şartları neler?
Cezaevlerinde mahkum tahliyeleri ne zaman başlayacak?
Kredi Kartı borcu erteleyen bankalar ve borcunu ödeyemiyenler için yasal haklar
1000 TL yardım parası ne zaman kimlere ödenecek?
Uygun kredi veren bankalar ve başvuru şartları nedir? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank ve ING Uygun kredi başvurusu yapmak için şartlar nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.