Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında yeni görüntüler!

Korkunç uçak kazası geçtiğimiz Mayıs ayın'da Rusya'da meydana gelmiş ve 41 kişi hayatını feci şekilde kaybetmişti.Olayı soruşturan Rusya Soruşturma Komitesi feci uçak kazasıyla ilgili yeni görüntüleri yayınladı.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Rusya'da 5 Mayıs 2019 tarihinde Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı. Rusya Soruşturma Komitesi yaptığı ilk açıklamada, 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta 2'si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Rusya Sağlık Bakanlığı ise kazada 7 kişinin yaralandığını bildirmişti.