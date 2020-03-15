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Rusya ile ortak devriye kararında kritik gün! M-4 karayolunda devriye başlıyor

Türk askerine rejim güçleri tarafından Suriye'de yapılan hain hava saldırı sonrası Rusya ile ipler gerilmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya devlet başkanı Putin arasında yapılan görüşmede M-4 karayolunda ortak devriye mutabakatı çıkmıştı. Alınan karara göre ortak devriye bugün başlıyor.

15 Mart 2020 Pazar 10:08
Rusya ile ortak devriye kararında kritik gün! M-4 karayolunda devriye başlıyor

Rusya ile yapılan söz konusu mutabata göre Türk askeri m-4 karayolunun 6 kilometre kuzeyide , rus askeri ise 6 kilometre güneyinde devriyeye çıkacak.Yapılan  devriyenin havadan da insansız hava araçları (İHA) veya helikopterlerce izlenmesi öngörülüyor.

Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusundaki devriyelere çoğunlukla her iki taraftan dörder zırhlı personel taşıyıcı olmak üzere toplam 8 araçla çıkıyordu. Devriyeye katılacak askerler İdlib içindeki birliklerden olacak. Dolayısıyla devriye için Fırat'ın doğusunda olduğu gibi Türkiye sınırından Suriye tarafına "Devriye birliği"nin girişi söz konusu olmayacak. Devriyeye katılacak birliklerin komutanlarının ön görüşmesi dahil devriyeye ilişkin görüntülerin de Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanması bekleniyor.

ANINDA MÜDAHALE
Hürriyet'te yer alan habere göre, M-4'ün kuzeyinde ve güneyindeki her iki bölgenin silahlı radikal unsurlarından boşaltılması hedefleniyor. Askeri kaynaklar güvenlik koridorunda ateşkesi reddeden gruplara anında müdahale edileceğini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, bugünkü ilk devriyenin iki tarafça imzalanan metin çerçevesinde uygulanacağını belirterek, "Daha sonra müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve bu merkezlerle beraber buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek" açıklaması yapmıştı.

Hürriyet

Son Güncelleme: 15.03.2020 10:17
Anahtar Kelimeler:
RusyaIdlibSuriyeOrtak DevriyeM4 Karayolu
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