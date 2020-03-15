Rusya ile ortak devriye kararında kritik gün! M-4 karayolunda devriye başlıyor

Rusya ile yapılan söz konusu mutabata göre Türk askeri m-4 karayolunun 6 kilometre kuzeyide , rus askeri ise 6 kilometre güneyinde devriyeye çıkacak.Yapılan devriyenin havadan da insansız hava araçları (İHA) veya helikopterlerce izlenmesi öngörülüyor.
ANINDA MÜDAHALE
Hürriyet'te yer alan habere göre, M-4'ün kuzeyinde ve güneyindeki her iki bölgenin silahlı radikal unsurlarından boşaltılması hedefleniyor. Askeri kaynaklar güvenlik koridorunda ateşkesi reddeden gruplara anında müdahale edileceğini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, bugünkü ilk devriyenin iki tarafça imzalanan metin çerçevesinde uygulanacağını belirterek, "Daha sonra müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve bu merkezlerle beraber buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek" açıklaması yapmıştı.
Hürriyet