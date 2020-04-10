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Saadet Partisinin acı günü! İlçe Başkanı Mehmet Önal, kornavirüsünden kurtulamadı

Saadet Partisi'nin Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Önal, bir süredir Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu.

10 Nisan 2020 Cuma 18:35
Saadet Partisinin acı günü! İlçe Başkanı Mehmet Önal, kornavirüsünden kurtulamadı

Manisa Demirci'nin Saadet Partili İlçe Başkanı Mehmet Önal, yeni tip koronanavirüsüne yakalanmış ve test sonuçlarının pozitif çıkamsını hemen ardından hastaneye kaldırılarak tedavia ltına alınmıştı.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavisine başlanılan Mehmet Önal'ın bu sabaha karşı hayatını kaybettiği bildirildi. 4 gün önce koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Mehmet Önal henüz 54 yaşındaydı.

İlçe Başkanı Mehmet Önal, kornavirüsünden kurtulamadı

İlçe Başkanının ölümü hem ilçesinde hem de siyasi camiada üzüntüye neden olurken vefat haberini Saadet Partisi Manisa Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınlayarak duyurdu.

Karamollaoğlu yayınladığıo mesajında, "Manisa/Demirci İlçe Başkanımız Mehmet Önal Bey'in Covid-19 salgını sebebiyle vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Bugüne kadar bu salgında kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, merhum Mehmet Önal'ın ailesine ve camiamıza da başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.


 

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