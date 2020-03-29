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Saatler ileri alındı mı? Şu an saat kaç ? Saatler ileriye alınacak mı?

KKTC'de saatlerin ileri alınması Türkiye'de saatler ileriye alınacak mı sorularını akıllara getirdi.Bazı telefon ve tabletlerin ayarlarından dolayı otomatik olarak saatleri ile alması insanların akıllarını karıştırdı. Peki saatler ileri alındı mı? Şimdi saat kaç? soruları insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte soruların cevabı.

29 Mart 2020 Pazar 11:29
Saatler ileri alındı mı? Şu an saat kaç ? Saatler ileriye alınacak mı?

Geçtimiz akşam yavru vatan KKTC'de saatlerin ileriye alınması Türkiye'de de saatler ileriye alınacak mı acaba sorularını gündeme getirdi. Aslında sadece KKTC'de değil dünyanın bir çok ülkesinde saatler 28 mart 2020 Cumartesi günü ileri saat uygulaması kapsamında bir saat ileriye alındı.Hatta Türkiye'de bazı vatandaşların kullandığı akıllı telefonlarda ayarlarından dolayı otomatik olarak saatilerini bir saat ileriye aldı.

Ancak Türkiye bu karara uymayı 2016 yılında bıraktı. Enerji tasarrufu ve verimliliği açısında 2016 yılında alınan karar ile Türkiye artık ileri saat (yaz saati) uygulamasına geçmiyor. Yani ülkemizde saatler bir saat ileriye alınmadı.

PEKİ ŞİMDİ SAAT KAÇ?

Türkiye'de saatler ileriye alınmadı.Ancak sizin akıllı telefonunuz , tablet veya bilgisayarınız ayarlarından dolayı saati otomatik olarak bir saat ileriye almaş olabilir. Bu sebeble doğru saati evindeki analog saatlerden veya Televizyon kanallarında takip edebilirsiniz.

ARAMA MOTORLARINA SORABİLİRSİNİZ
Saatin kaç olduğunu arama motorlarından herhangi birine "saat kaç" yazarsanız doğru saati bulabilirsiniz.

Son Güncelleme: 29.03.2020 11:48
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