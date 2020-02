Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağı üçe bölündü! 120 kişi yaralandı

Pegasusu Havayollarına ait olan ve İzmir-İstanbul seferi gerçekleştiren yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Piste tutunamayarak kayan ve yola savrulan uçak durdurdan sonra iniş şiddetinden üçe bölündüğü belirtildi.

Kazanın gerçekleştiği andan hemen sonra olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçağın durdurktan sonra alev almasının ardından itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken, uçağın içine bulunan 175 yolcu, 2 bebek, 4 mürettebat ve 2 pilot kontrollü bir şekilde tahliye edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pegasusu yolcu uçağının kazası sonrası yaptığı açıklamada uçağın 30 metre yükseklikten yola düştüğünü ve 50-60 metre sürüklendiğini bildirirken tahliyesi yapılan yolculardan 120'sinin yaralı olduğunu ve ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ise uçakta 177 yolcu olduğunu ve kazada her hangi bir can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Aldığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu. Yolcuların önemli bir kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. İçeride olanlar da ekiplerimiz tarafından tahliye edilmeye çalışıldı." diye konuştu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'da pistten çıkan yolcu uçağının kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı öğrenildi.

Türk Hava Yolları (THY), ise Havalimanında yaşanan kaza nedeniyle bugünkü Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonlarının havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu bildirildi.

PEGASUS HAVAYOLU ŞİRKETİ'NEN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yolları tarafından kaza sonrası yapılan açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle can kaybı bulunmadığını, yaralı yolcuların hastanelere sevk edildiği belirtilirken, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.