Sabiha Gökçen Havalimanı, 28 Mayıs'ta uçuş için kapılarını açmaya hazırlanıyor

Yeni tip koronavirüsü salgınında alınan tedbirler kapsamında iç ve dış hatalara uçuş yasağı getiirldikten sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 28 Mart tarihinde kapılarını kapatmıştı. geçici olarak hizmete ara verilmesinin ardından ilgili otoritenin de onay vermesi halinde Havalimanı kapılarını 28 Mayıs'ta tekrar açmaya hazırlanıyor.

Açılışa izin verilmesi halinde terminal binası içinde alınacak tedbirler hakkında da bilgiler veren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (İSG)'nin CEO'su Ersel Göral, Özellikle terminal girişlerinde ve arındırılmış salon geçişlerinde oluşabilecek yoğunlukları engellemek için gerek görsel ve işitsel uyarılar, gerekse teknolojik çözümler kullanmayı hedeflediklerini belirtti. Havalimanı olarak tüm yolculu uçuş operasyonlarımıza ara verilen süreçte İSG olarak yoğun bir hazırlık dönemi geçiriklerini söyleyen Göral, "Bir yandan tesislerimizin bakımlarını gerçekleştirirken diğer taraftan da tekrar faaliyete başlamak için hazırlıklarımızı hızla yaptık. Sosyal mesafe ve hijyen odaklı olarak yeni bir sisteme geçtik. Havacılıkta bundan sonra yeni bir dönemin başlayacağını söyleyebiliriz. " diye konuştu.

normalleşme süreci içerisinde önümüzdeki yeni dönemde yolcuların uçağa biniş esnasına kadar sosyal mesafe kurallarına göre hareket etmeleri için çalışmalar başlattıklarını belirten Ersel Göral, açılışın olduğu güne kadar tesis havalandırması, temizlik kontrolleri, ilaçlama ve dezenfeksiyon yapılacağını kaydederek alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

"Yolcuların ve personelin kullanımındaki tüm temas noktalarında el dezenfektanları konumlandırılacak, ayrıca terminale gelen yolcu veya personelin giriş kapılarında termal kameralar ile ateş ölçümleri yapılacak. Ayrıca asansörler, yürüyen yollar, yürüyen merdivenler, yolcu oturma grupları gibi temasın çok olduğu alanlarda kişi sayısı kısıtlamalarına gidilerek tüm yüzey hijyenleri sürekli olarak sağlanacak. Bu yeni dönemde kurallara ne kadar dikkat edersek, pandemi sürecini de o kadar kısa zamanda atlatabileceğimize inanıyoruz.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından getirilen yeni kurallara göre, terminal binası içine maskesiz hiçbir yolcu alınmayacak. Ayrıca yolcu yakınları terminale kesinlikle giriş yapamayacak. Uçağa ise sadece bebek bakım malzemeleri, laptop ve kadın el çantaları alınabilecek. Ayrıca 100 ml. sıvı kısıtlaması devam ederken alkol oranı yüksek olan kolonya, dezenfektan gibi sıvıların 100 ml. altında olması kaydıyla uçağa alınmasına izin verilecek."

Terminal işletmesinde çalışan personelin en iyi şartlarda işbaşı yapabilmeleri adına gerekli tüm önlemleri almaya başladıklarını söyleyen Göral, personelin 20 Mayıs günü işbaşı yapmasını ve normal çalışma düzenine kademeli olarak geçmeyi planladıklarını, çalışanların, ofiste ve alanda iş başı yapmadan önce işyeri hekimi tarafından sağlık kontrolünden geçeceklerini ve sağlık kontrolünde geçmeyen personelin işbaşı yapamayacağını belirtti.

Tüm personele maske ve yüz siperliği takılacağını ve maskeler gün içinde 4 saatte bir değiştirilecek şekilde çalışanlara dağıtılacağını vurgulayan Görel, personel servislerinde ve ofislerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları hassasiyetle uygulayacağını ve düzenli olarak dezenfekte işlemleri gerçekleştirileceğini kaydetti.

İSG CEO'su Ersel Göral,Terminal binası içinde alınacak tedbirler hakkında da şu bilgileri yer verdi:

"Özellikle terminal girişlerinde ve arındırılmış salon geçişlerinde oluşabilecek yoğunlukları engellemek için gerek görsel ve işitsel uyarılar gerekse teknolojik çözümler kullanmayı hedefliyoruz. Güvenlik taraması öncesi yolcu sıralarını daha iyi kontrol ederek insanlar arasında yeterli mesafenin korunmasını sağlayacağız; bunun için sensörlü kameralar vasıtasıyla alanlardaki yolcu sayılarını sürekli olarak kontrol edeceğiz. Bu sistem, kişi sayısının belirlenen sayının üstüne çıkmasından önce sahadaki güvenlik personelimize mesaj göndererek sosyal mesafenin korunması için gerekli önlemlerin almamıza olanak sağlayacak."