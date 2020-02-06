Sabiha Gökçen kazasında ölen yolcuların kimlikleri belirlendi

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak meydana gelen uçak kazasında 180 kişi yaralanmıştı. Meydana gelen uçak kazasında ise 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken ölenlerin kimliklerinin belirlendiği açıklandı.

Dün akşam saatlerinde PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapanHavayollarına ait Boeing 373 tipi yolcu uçağı kaza sırasında üçe bölünerek parçalanmış ve içerisindeki yolculardan bazıları kendi imkanlarıyla diğerleri de olay anında intikal eden arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

Yaralılar en yakın hastanelere sağlık ekipleri tarafından sevk edilerek tedavi altına alınırken gerçekleşen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu tespit edildi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na getirildi.



