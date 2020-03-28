İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
88125
ALTIN
337.848
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0364
EURO
7.1137

Sabiha Gökçen'de koronavirüs önlemi! Uçuşlar bugünden itibaren durduruldu

Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği bugün saat 20.00'dan itibaren uçuşlar durduruldu. Kararda ayrıca yurt dışı uçuşlarına da kısıtlama getirildiği belirtildi.

28 Mart 2020 Cumartesi 15:25
Sabiha Gökçen'de koronavirüs önlemi! Uçuşlar bugünden itibaren durduruldu

Türkiye genelinde uygulanan koronavirüsü tedbirleri kapsamında tüm yurt dışı uçuşları durdurulurken, yurt içi uçuşlarına da kısıtlama getirildi. Söz konusu karara ilşkin açıklama İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmesi (İSG) tarafından yapıldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan karar gereği 28.03.2020 (bugün) saat 20:00 itibariyle, uçuşları geçici bir süre için durdurulduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli Misafirlerimiz, Koronavirüsün etkilerinin azaltılması ve yayılmasının önlenmesi ile ilgili olarak ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda Türkiye hava sahası 27 Mart gecesinden itibaren yurtdışı uçuşlara tamamen kapatılmıştır. Yine aynı tedbirler doğrultusunda şehirlerarası seyahat esasları da yeniden düzenlenmiş ve buna göre sınırlı sayıda gerçekleşecek yurtiçi uçuşlarda sadece THY yetkili kılınmıştır. Tüm bu kararlar doğrultusunda terminalimizden gerçekleşmekte olan yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu kararı ile 28.03.2020 saat 20:00 itibariyle, geçici bir süre için durdurulmuştur."

Yapılması planlanan uçuşların durumunu ve konuyla ilgili detaylı bilgilendirme için havayolları ile temasa geçilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "En büyük temennimiz; tüm dünyayla birlikte ülkemizin ve milletimizin bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmasıdır. Bu vesile ile sağlık sektörünün fedakar çalışanlarına bir kez daha minnet duygularımızı sunuyor, sizleri yeniden havalimanımızda ağırlayacağımız, sağlıklı ve huzurlu günlere en kısa sürede kavuşmayı diliyoruz. Sağlıcakla kalın... İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş." ifadeleri de yer aldı.

Son Güncelleme: 28.03.2020 15:27
Anahtar Kelimeler:
Sefer IptaliSabiha GökçenUçuş IptaliBilet Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu'daki karantina yurdunda skandal görüntüler! Savcılık soruşturma açtı
Bolu'daki karantina yurdunda skandal görüntüler! Savcılık soruşturma açtı
Ordu'da kahreden ölüm! Koyunları kurtarayım derken hayatını kaybetti
Ordu'da kahreden ölüm! Koyunları kurtarayım derken hayatını kaybetti
Pegasus Hava Yolları, tüm yurt içi seferlerini iptal etti
Pegasus Hava Yolları, tüm yurt içi seferlerini iptal etti
Özel aracımla şehir dışına çıkabilir miyim? Seyahat yasağı özel araçları kapsıyor mu?
Özel aracımla şehir dışına çıkabilir miyim? Seyahat yasağı özel araçları kapsıyor mu?
Adalet Bakanlığı cezaevi görüşlerini tedbir amaçlı 2 hafta daha erteledi
Adalet Bakanlığı cezaevi görüşlerini tedbir amaçlı 2 hafta daha erteledi
THY hangi şehirlere uçacağını açıkladı! İşte THY'nin sefer düzenleyeceği büyükşehirler
THY hangi şehirlere uçacağını açıkladı! İşte THY'nin sefer düzenleyeceği büyükşehirler

Popüler Haberler

Halkbank Esnaf ve Sanatkarlar destek paketi ile 25 Bin TL 36 ay vadeli kredi kampanyası
POMEM sözlü mülakat 26. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu'dan açıklama
Cezaevi görüşleri ne zaman başlayacak? Koronavirüsü cezaevleri tedbirleri kapsamında görüşler ertelendi!
Coca Cola, Fanta, Yedigün ve Sprite kutu kola ile bedava internet
EBA TV Canlı sınıf oluşturma nedir? Canlı sınıf uygulaması nasıl olacak?
Hizmetçiler dizisi 28 Mart cumartesi yeni bölüm neden yok? Hizmetçiler neden yayınlanmadı, var mı yok mu?
Hangi iller yurt içi uçuşlara açık olacak? Yurt içi uçuşların devam ettiği ve yasaklandığı iller
8 ve 12. Sınıflara EBA canlı sınıf nasıl oluşturulur? Öğrenci canlı sınıf girişi nasıl yapılacak?
E Devlet soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? Alt üst soy bilgisi sorgulama işlemleri
Pegasus uçak bilet iade işlemleri nasıl yapılacak? Pegasus uçuşları neden iptal oldu?
Öğretmen dizisinin çekildiği okul nerede? Dizi hangi okulda çekiliyor?
Survivor 2020 Ersin Korkut sigara içti diskalifiye olacak mı, elenecek mi? Ersin'e ne olacak?
Eba.gov.tr eğitim ağı neden açılmıyor? EBA'ya neden giriş yapamıyorum?
TRT EBA TV eğitim kanalı frekansları (Tüm frekanslar)
Exatlon Challenge Türkiye hangi kanalda yayınlanacak? Yayın tarihi ve kanalı belli oldu!
Günlük burç yorumları 29 Mart 2020 Pazar - Gündelik hayatınız için yıldız ve astroloji falınız
Seyahat izin belgesi nedir? Seyahat izin belgesi nasıl, nereden alınabilir?
Hekimoğlu yeni bölüm yayınlanacak mı? 31 Mart Salı Hekimoğlu yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlacak?
Otobüsle şehirler arası seyahat tamamen yasaklandı mı, kısıtlama ve yasak detayları neler? Seyahat için nerden izin alınmalı?
Şehirlerarası uçak yolculuklarına kısıtlama veya yasak var mı? Alınan biletler ne olacak, iptal mi edilecek?
Şehirler arası uçak seferleri iptal oldu mu? Uçak seyahatine kısıtlama var mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.