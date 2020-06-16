Sağlık Bakanı Duyurmuştu! 3000 sağlık personeli alımı başvuruları başladı,İşte detaylar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yapmış olduğun açıklamada Bakanlık kadrolarında görevlendirilmek üzere İstanbul'da ki hastanelere 3000 sağlık personeli alımı yapılacağını ve yerleştirmelerin ÖSYM tarafından yapılacağını duyurmuştu.

Bu açıklamadan sonra ÖSYM'de bu kadrolara alınacak sözleşmeli sağlık personel alımı için başvuru kılavuzunu yayımladı.

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre bakanlık kadrolarına atanamak için gerekli şartları taşıyan adaylar 16- 22 Haziran tarihleri arasında ÖSYM aday işlemleri üzeriden başvurularını yapabilecekler.

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HANGİ ÜNVANLARDA ALIM YAPILACAK?

Bakanlık kadrolarına alınacak 3000 sözleşmeli sağlık personelinin 2 bin 302 kişisi hemşire,geri kalan sayı ise ebe, psikolog, diyetisyen ve sosyal çalışmacı olacak.