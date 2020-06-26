Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:'Bu kanı yanlış'

Korona virüs ile mücadele süreci sonrasında başlayan yeni normal hayat ile birlikte vaka sayılarında zaman zaman beklenenden fazla olması dikkatleri çekmişti.

Korona virüs vakalarının ülkemizde görülmeye başladığı günden bu yana uyarılarını sosyal medya üzerinden paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam yaptığı paylaşım ile hem korkuttu hemde uyardı.

Bakan Koca paylaşımında virüsün yayılma hızının azaldığı kanısının yanlış olduğunu söyledi. Yapılan analizlerin virüsün yayılma hızının azalmadığını vurguladı. Dünya sağlık örgütünün korona virüs hastalığının başladığı dönemden bu yaya küresel olarak maximum günlük vaka sayısının daha yeni açıklandığını söyledi ve virüsün yayılma hızının bizlere bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Koca'nın yapmış olduğu paylaşım