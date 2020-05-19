Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 19 Mayıs paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konulu paylaşımı merak edilmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunlara dikkat çekti:

"Gençlik, toplum için yeni olan gerçeği görebilme, şartları aşma yeteneğidir. Bandırma Vapuru'nun Samsun’a vardığı 19 Mayıs 1919’da bu ruha sarıldık. Milli Mücadele'nin resmi başlangıcı, büyük umut gününden ilham alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 18:24