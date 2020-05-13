Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:"Şu anki şartlarda salgın kontrol altına alındı"

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Mücadelemize katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Dünya Türkiye'ye hayranlık duyuyor. Uluslararası ajanslar ve televizyonların gözü Türkiye'de...

Bu başarının sahibi tedbirlere uyan sizlersiniz. 10 Mart'ın üzerinden 8 hafta geçti. Salgında mücadelede bu süre kısa bir zamandır. Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir.

"MÜCADELE DÖNEMİNİN İKİNCİ DÖNEMİNDEYİZ"

(Kovid-19) İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuştu. Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında.

"YENİ HAYATTA RİSKLER VAR"

Başarı ilk dönemde olduğu gibi tedbirlere bağlıdır. Virüs halen daha hareket halinde. Son verilerin ortaya koyduğu gibi bir hafta önceden çok daha iyi durumdayız. Gündelik hevesler ile kuralları askıya alarak AVM kuyruğuna girmek risktir

SALGIN KONTROL ALTINDA

Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor. İyileşen hasta sayımız yüzde 70'e ulaştı. Sayıları 6 bin 239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar. Bu şartlar altında salgın kontrol altına alındı.

BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI?

Bakan Koca salgının seyrine bağlı olarak ilerleyen günlerde hükümet tarafından karar verileceğini söyledi.

"ULAŞIMDA YENİ BİR OTURMA DÜZENİ GEREKMEKTEDİR"

Kontrollü Sosyal Hayatın size kesin olarak önerdiği şey, 'Bir şey olmaz' cümlesinin üstünü çizmenizdir. Kontrollü Sosyal Hayatın başarıyla uygulanması, sosyal alanın, salgın şartlarına göre yeniden düzenlenmesiyle mümkün olacaktır. Kontrollü Sosyal Hayat döneminde yerel yönetimlerden özel sektöre tüm taraflara sorumluluk düşmektedir. Bu döneme tam olarak girebilmiş değiliz.

Ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmaz görülmektedir. Süreç tipik normalleşme, değil salgın yeni bir hayat tarzı getirdi. Zorunluluk yoksa evde kalalım. Herkese sorumluluk düşüyor, hayatımızı mümkün olduğunda evde geçirelim. Maske ve mesafe kuralına uyalım

TURİSTLERE KAPIDA TEST YAPILACAK

Yurt dışından gelişleri bayramdan sonra kontrollü olarak yapacağız. Test yaparak sağlıklı bir şekilde yürüteceğiz

ÜNİVERİSiTE SINAVLARI

2019-2020 öğretim yılında yüz yüze sınavlar yapılmayacak. Dijital ortamlarda olacak

"CAMİLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇILABİLİR"

Camiler kurallar olmak kaydıyla önümüzdeki günlerde açılabilir

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 18:36