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Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar geldi! " Yayılma hızı kontrol altına alındı"

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30'da video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca toplantı sonrasında yaptığı açıklamalarda koronavirüsün yayılma hızının kontrol altına alındığını ve vakalarının artış hızı düşüşe geçtiğini açıkladı

14 Nisan 2020 Salı 20:12
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar geldi! " Yayılma hızı kontrol altına alındı"

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Ülkemizde virüsün görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar gelen süreçte neler yaşadık. Neden ısrarla ile önlem almamız gerekiyor? Bunların hepsine açıklama getirmeye çalışacağım. Türkiye salgından en az zararla çıkacaktır en az can kaybıyla çıkacaktır. Kurallara istisnasız uyalım, sonuca odaklanalım. Bilelim ki tedbir %100'e yaklaştığında uğraşacağımız tek sorun eldeki vakalar olacaktır.

Türkiye'de 4.haftada vaka artış hızı düşüşe geçti. Virüsün yayılma hızını kontrol altına almaya başladık. Bu başarımız filyasyon sayesinde oldu. Filyasyon, temas zincirinin taranmasıdır. Vaka artış hızının düşüşe geçmesini filyasyon yöntemi ile sağladık. Bu yöntemi hiçbir ülke uygulayamadı.

Hastalığın temas halinde olduğu kişileri izliyoruz, izole ediyoruz ve tedavi ediyoruz. Filyasyon uygulaması ile biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip. Salgın böyle önlenebilir. Dünyada sadece şikayetle başvurular izleniyor. Güney Kore ve Singapur gibi bir kaç ülke bizim gibi.

Türkiye'de vaka artış hızının azalması, ölüm hızının azalması, sonuç alacağımızın somut işaretidir.

Hastaların temas ettiği 261 989 kişi tespit edildi ve bu kişiler izlendi. Yeni bir tanı konduğunda, hastanın kimlerle ne zaman görüştüğünü, aile bireylerini, iş yeri arkadaşlarının bilgilerini topluyoruz. Bir vaka tespit edildiğinde o kişinin yakın temas çevresi filyasyon ekibimizin listesine düşüyor. Filyasyon ekiplerimiz 3 kişiden oluşuyor. Her yeni vakada bu ekipler harekete geçiyor ve hastayı 48 saat tarıyorlar. Ekibimiz doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşıyor.

İstanbulda 1200 kişilik filyasyon ekibimiz görev yapıyor. Mücadelenin adını duymadığınız bir çok kahramanı vardır. Filyasyon çalışmamızın büyük bir kısmı aile hekimleri ile yürütülüyor. Söylediklerimden şu sonucu çıkarabilirsiniz: Coronavirüs ile mücadelemiz mahallelere kadar inmiştir. Her sağlam veri virüse karşı bir silahtır.

1 milyon 100 bini aşkın sağlık ordumuz bulunuyor fakat bütün bu çaba size büyük bir sorumluluk yüklüyor. Vaka tespiti ve hasta tedavisinde başarılıyız. Mücadele üstün güç biziz. Hareketi azaltın ve izolasyonu artırın.

Bugün toplam 33.070 test yapıldı ve vaka sayısı 4062 olarak tespit edildi. Bugün 107 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugün 842 vatandaşımız sağlığına kavuşmuştur. Toplam iyileşen hasta sayımız 4799'a ulaşmıştır.

"3 MERKEZİMİZ VİRÜSÜ İZOLE ETTİ"

Aşı ile ilgili yoğun bir çalışma yapılıyor dünyada. Aşının insanlara kullanabilme döneminin çok erken olduğuna inanmıyoruz. Önümüzdeki 4-6 aydan önce kullanılabileceğini Bilim Kurulu arkadaşlarımız düşünmüyor. Çalışma yapan bütün birimlerimizi destekliyoruz. 3 merkez virüsü izole etmiş oldular, ilk aşama olarak. Bundan sonraki çalışmalarda hızla devam ediyor olacak.

Son Güncelleme: 14.04.2020 21:03
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin Koca
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