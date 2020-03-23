İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
84246
ALTIN
329.540
DOLAR
6.5910
STERLİN
7.5753
EURO
7.0860

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! 32 bin personel kadroya dahil edilecek

Koronavirüs ile ilgili Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından kamuoyuna açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çalışmalarının devam ettiği ve kadroya 32 bin personel dahil edileceğini duyurdu.

23 Mart 2020 Pazartesi 19:54
Sağlık Bakanı Koca duyurdu! 32 bin personel kadroya dahil edilecek

Sağlık Bakanlığı Bilim kurulu koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak tedbir ve önlemlerle ilişkin kararların değerlendirilemsi için bugün saat 13.30'da toplandı. Toplantı sonrasında ise Sağlık Bakanı Fahretti Koca, kamuoyuna yapılan değerlendirmelerle ilgili önemli açıkalamarda bulundu.

Bakanlığa bağlı  Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınırken alınırken bundan sonraki süreçte neler yapılabileceği ile ilgili de bilgiler vere Bakan Koca, sağlık personeline verilecek ek ödemeklerin iyileştirme çalışmalarının devam ettiği ve sağlık kadrosuna 32 bin personel dahil edileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahretti Koca'nın açıklamalarından bazı satır başları ise şöyle:

"Koronavirüsün dünyada ortaya çıkışının üzerinden yaklaşık 104 gün geçti. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart'ta görüldü.

Şüphelilerin takibinde, testlerin hızla yapılmasında, hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında çok titiz davranıyoruz. Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Olayları takip etmek yerine artık olasılıkların önünü kesmeye çalışıyoruz."

YAŞLILARA 'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI!

Kaybettiğimiz hastaların hepsi ileri yaşta ve bünye olarak dirençleri zayıftı. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemesi konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Torunlarınızın sevginize ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız. Yapmak isteyip daha yapamadığınız kaç şey olduğunu düşünün. Ağır hastayken yapamazsınız. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var ama siz de bir defaya mahsus bu öğüdü kabul edin. Bu günlerde size karşı hassasiyeti yüksek olan yalnız kendi evlatlarınız değil, bütün toplum. Bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek, bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Evden çıkmanız bir süre kısıtlandırıldı, bu kurala uyun.

Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok. Devlet sorumluluk paylaşımı önermeden toplum birçok gereği kendiliğinden yerine getiriyor. STK'lar, kültür dünyası, iş dünyası, bilim insanı bu mücadelenin aktörü haline geliyor. Medyamız bilgiyi doğru aktarma konusunda çok dikkatli. Felaket tellallarına toplum olarak prim vermiyoruz. Mücadelemiz kararlı havadan çıkıyor, canlılık ve enerji kazanıyor. Korkuya teslim olmuş bekleyişin yanlış olduğu yavaş yavaş görülüyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÜZDE 100 FAZLA EK ÖDEME

Çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman seviyesinde yüzde 100 olacağını buradan ifade etmek istiyorum.  

32 BİN YENİ SAĞLIK PERSONELİ

Sağlık Personelimize 32 bin yeni personel ekledik. Çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman seviyesinde yüzde 100 olacağını buradan ifade etmek istiyorum. 

MASKE İHRACATI YAPILMAYACAK

Maske ihracatı durdurulmuştur. Pandeminin olduğu dönemde istismar etmek isteyen firmaların yurt dışına yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Önceki gün bu anlamda üretici ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Bu dönemde özellikle Bakanlık olarak olması gereken ücretle almak istediğimizi ifade ettiğimiz halde bunun yapılmadığını gördük. Bugün itibariyle bu firmaları teker teker çağırarak, günlük ne kadar üretim yapabileceklerini de konuşup anlaşmaya başladık. Farklı davrananlara karşı el koyma dahil birtakım tedbirler olacağını ayrıca ifade etmek istiyorum.

300 BİN KİT DAHA GELECEK

Salgının yayıldığı ülkelerden en fazla eksikliği hissedilen solunum cihazıydı. Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz. Hızlı tarama kitini de devreye sokmuştuk. Bugün itibariyle Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi ve devreye girmiş oldu. Perşembe gün 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve bir milyona kadar kullanmak üzere bağlantı yaptığımızı ifade etmek istiyorum. 

Son Güncelleme: 23.03.2020 20:03
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıToplantıBilim KuruluKoronavirüs TedbirleriSağlık Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu:"Sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş ödenmeli"
Kılıçdaroğlu:"Sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş ödenmeli"
Adalet bakanından önemli korona virüs tedbirleri açıklaması
Adalet bakanından önemli korona virüs tedbirleri açıklaması
Alışverişte yeni boyut! Yasağa uyan vatandaş markete drone gönderdi
Alışverişte yeni boyut! Yasağa uyan vatandaş markete drone gönderdi
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı için o şartı açıkladı!
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı için o şartı açıkladı!
15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Çin'den Türkiye'ye ulaştı
15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Çin'den Türkiye'ye ulaştı
Askeri eğitim birliklerine katılan erler 14 gün gözetim altına alınıyor
Askeri eğitim birliklerine katılan erler 14 gün gözetim altına alınıyor

Popüler Haberler

Ya istiklal Ya Ölüm konusu ve oyuncu kadrosu
Sağlık Bakanlığı 32 Bin yeni personel alımı yapacak! Bakan Koca canlı yayında açıkladı!
Yerli solunum cihazı özellikleri nedir? Yerli ve milli solunum cihazı seri üretimine geçiliyor!
Sefirin Kızı Kahraman Boz kimdir? Bülent Şakrak’ın rol aldığı yapımlar
Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından renkli #evdekal paylaşımları
A101 26 Mart – 2 Nisan 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
2020 emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi nasıl sorgulanır?
Favipiravir nedir? Favipiravir ilacı ne için kullanılır? Favipiravir Türkiye'de var mı?
Favipiravir nedir, ne işe yarar? Favipiravir içeren ilaçlar nelerdir? Koronavirüsü için ilaç bulundu mu?
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? 25 Mart TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?
Kredi sicili bankalarda ne zaman düzelir? Banka kredi sicili nasıl temizlenir?
Mucize Doktor Damla gerçek adı ve yaşı nedir? Merve Dizdar’ın rol aldığı filmler
Gelinim Mutfakta Besime ve Gülcan ne zaman gelecek, geri gelecekler mi?
2020 KPSS sınavında çıkabilecek muhtemel genel kültür soru örnekleri
Dul maaşı naşvuru şartları nelerdir, nasıl alınır? Dul maaşının kesilmesine ne neden olur?
Çiftçil tarımsal kredilerine ertelemesi ve yapılandırma gelecek mi?
Www.eba.gov.tr EBA öğrenci giriş ve şifre alma ekranı
EBA TV'de Adnan Menderes’in idam sahnesi görüntüleri tepki topladı!
Türkiye'de Corona virüs'ün en riskli olduğu şehirler hangileridir? Korona virüs bitecek mi, ne zaman bitecek?
Çin'den getirilen tedaviyi 4 güne düşüren ilaç nedir? Favipiravir nedir? Corona virüsü için favipiravir ilacı tedavisi
Sevdim Seni Bir Kere Ozan'a ne oldu, neden yok? Oğuzhan Kayra Koç Sevdim Seni Bir Kere dizisinden neden ayrıldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.