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Sağlık Bakanı Koca; Koronavirüsünden toplam can kaybımız 9 oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüsü salgını ile ilgili son durum açıklamasında bulundu. Bakan koca, 5 vatandaşımız daha koronavisünden hayatını kaybettiğini açıklarken vaka sayısının da 670'e yükseldiğini duyurdu.

20 Mart 2020 Cuma 23:21
Sağlık Bakanı Koca; Koronavirüsünden toplam can kaybımız 9 oldu!

Türkiye'de koronavirüs tehdidi giderek büyümeye devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkedeki son durum ile ilgili resmi twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Koronavirüsü nedeniyle  bu güne kadar 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Bakan Koca, yapılan 3 bin 656 testten 311 tanesinin pozitif çıktığı ve vaka sayısının 670'e ulaştığı bilgisini paylaştı. 

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Son saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311'i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bu güne kadar toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM."

Son Güncelleme: 20.03.2020 23:22
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