Sağlık Bakanı Koca; Koronavirüsünden toplam can kaybımız 9 oldu!

Türkiye'de koronavirüs tehdidi giderek büyümeye devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkedeki son durum ile ilgili resmi twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Koronavirüsü nedeniyle bu güne kadar 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Bakan Koca, yapılan 3 bin 656 testten 311 tanesinin pozitif çıktığı venın 670'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311'i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bu güne kadar toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM."