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Sağlık Bakanı Koca'nın, 'Minik Bilim Kurulu' üyeleriyle toplantı paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle resmi Twitter hesabı üzerinden bir video yayınladı. Paylaşım, sosyal medyada oldukça fazla ilgi gördü.

23 Nisan 2020 Perşembe 18:46
Sağlık Bakanı Koca'nın, 'Minik Bilim Kurulu' üyeleriyle toplantı paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan bayramı vesilesiyle 'Minik Bilim Kurulu' üyeleriyle temsili yapılan toplantıyla ilgili yayınladığı video oldukça fazla ilgi çekti. Bakan Koca'nın yayınladığı videoda ayrıca sosyal medyada çok konuşulan 'bana yaklaşma' sözüne de atıfta bulunuldu.

Sağlık Bakanı Koca'nın, 'Minik Bilim Kurulu' üyeleriyle toplantı paylaşımı

Koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirlerden dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilk kez evlerde kutlanırken Sağlık Bakanı Koca, 'Minik Bilim Kurulu' üyeleriyle olan temsili toplantısının yer aldığı videoyu da sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. 

23 Nisan'a özel olarak paylaşılan video "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun. Genç bilim kurulu üyelerimiz video konferans ile bir araya geldi" notuyla paylaşıldı. Videoda ayrıca gülümseten anlar da yaşandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın, 'Minik Bilim Kurulu' üyeleriyle toplantı paylaşımı

Videoda ayrıca; Bakan Koca'nın 1 Nisan 2020 tarihinde yaptığı basın toplantısı sırasında kendisine yaklaşan kişiye "Bana yaklaşma" diyerek yaptığı sosyal mesafe uyarısına atıfta bulunuldu. 

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