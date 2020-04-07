Sağlık Bakanı Koca şehirlerdeki vakaların sokak sokak izlenebildiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA bilim kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Koca tüm şehirlerdeki korona virüs vakalarının sokak sokak kayıt altına alındığını ve online olarak saniye saniye izlendiğini açıkladı.

Kurulan sistem ile tüm şehirde kayıt altına alınan korona virüs vakalarının sokak sokak ve canlı olarak izlendiğini belirtti. Ayrıca evlerinde karantinada olan korona virüs hastalarınında bu sistem üzeriden izlendiğini geretiğinde hemen hastalara ulaşılabildiğini açıkladı.

Bakan Koca'nın diğer açıklamalarından satıra başları ;

Dayanışma içerisinde olmalıyız

Kısıtlamalara uyulması kaderimizi belirleyecek

İzolasyon kuralına uymamız zorunluluk oldu

Artık genç yaştaki hastalarımızı da kaybediyoruz

Kronik hastalığı olan ve 60 yaş üstü herkes risk altında

Test sayımızı 30 bin yapacağız

Sağlık sistemimizin gücü hepimize güven verecek

TOPLUM BİLİMLERİ KURULU OLUŞTURULDU

Yeni olarak Toplum Bilimleri Kurulu oluşturuldu. Bu Kurul dünyada ilktir. İlk toplantımız önümüzdeki günlerde

"ERKEN İLAÇ TEDAVİSİ SONUÇ VERİYOR"

Aşı çalışmaları konusunda inancımız var

7 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de toplam can kaybı 725'e yükseldi

Bugünkü vefat sayısı: 76 kişi

Bugünkü test sayısı: 20 bin 23 kişi

Bugünkü vaka sayısı: 3 bin 892

Bugünkü iyileşen sayısı: 256

VATANDAŞLARIN HAREKETLİLİĞİ İZLENEBİLECEK

3 operatörle görüştük. Yeni bir aplikasyon geliştiriyoruz. Bununla vatandaşların evlerinde olup olmadığı ve hareketliliğini izleyebileceğiz

İSTANBUL'A 2 SALGIN HASTANESİ

Bu hastaneler kalıcı ve tek katlı olacak

"ÖZEL HASTANELER ÜCRET ALAMAZ"

Özel hastaneler yoğun bakımdaki hastalardan ücret alamazlar. Böyle bir şey olursa gerekeni yaparız